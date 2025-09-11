أنور قرقاش: البيئة الإقليمية تزداد صعوبة بعد عدوان إسرائيلي على قطر

أكد أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، اليوم الخميس أن التلاحم الخليجي نهج راسخ واجهنا به أزمات كبرى بروح جماعية وإدراك مشترك للخطر.

وقال قرقاش عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" إن "العدوان الإسرائيلي على قطر الشقيقة يؤكد صعوبة البيئة الإقليمية الراهنة".

وأضاف أن "جولة صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، الخليجية تأتي بقناعة راسخة تجاه تعزيز التنسيق والتعاون، وترسيخًا لمفهوم المصير المشترك".

يذكر أن الرئيس الإماراتي محمد بن زايد وصل إلى الدوحة أمس الثلاثاء إلى قطر، بعد يوم من الهجوم الإسرائيلي على الدوحة.

وبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع أمير قطر العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين وسبل تعزيزها إضافة إلى الاعتداء الإسرائيلي على الأراضي القطرية.

وخلال اللقاء وجه رئيس دولة الإمارات عددا من الرسائل المهمة تجسد علاقات الأخوة والتضامن بين البلدين.

وأكد رئيس الإمارات على التضامن الكامل مع قطر ودعمها جميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على سيادتها وسلامة أراضيها وشعبها.

وشدد على أن الاعتداء يشكل انتهاكاً لسيادة قطر وجميع القوانين والأعراف الدولية ويقوض أمن المنطقة واستقرارها وفرص السلام فيها.