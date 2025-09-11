بيفيد وبيضر .. اعرف فوائد الكركم والآثار الجانبية الضارة

يعد الكركم من المواد الطبيعية المفيدة للصحة وتساعد فى علاج عدة أمراض صحية ونفسية ولكطن فى نفس الوقت له بعض الاثار الجانبية.

ووفقا لما جاء فة موقع “hopkinsmedicine” أظهر بعض نتائج الأبحاث أن المصابين بهشاشة العظام أفادوا بانخفاض آلام المفاصل عند تناول الكركم في وصفات الطعام كما تم استكشاف تأثير الكركم على اضطرابات المزاج والاكتئاب والخرف، لكن الدراسات محدودة.

فوائد الكركم

بالإضافة إلى هذه الحالات، أظهرت الدراسات البحثية بعض الفوائد المحتملة للكركم لـ:

اشتعال

حالات العين التنكسية

متلازمة التمثيل الغذائي

التهاب المفاصل

فرط شحميات الدم (الكوليسترول في الدم)

قلق

ألم العضلات بعد التمرين

صحة الكلى



الآثار الجانبية للكركم



في حين أن الكركم آمن لمعظم الناس عند تناوله في الشاي أو الطعام، إلا أنه إذا كنت تعاني من حساسية تجاه هذه التوابل، فإن تناوله قد يسبب طفح جلدي أو شرى أو ألم في البطن.

ترتبط معظم الآثار الجانبية بتركيزات عالية جدًا من الكركمين الموجودة في المكملات الغذائية (الحبوب والكبسولات والحلوى).