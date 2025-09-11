قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بريطانيا على حافة مجاعة صامتة| 14 مليون متضرر و3.8 مليون طفل بلا غذاء كافٍ
مصطفى بكري: إسرائيل وضعت الإقليم بالكامل في خطر بعد هجومها على الدوحة
إدمان أو غيره.. الصحة : حماية سرية المعلومات عن المرضى النفسيين
مصطفى بكري: استضافة مصر لاجتماعات الاتحاد من أجل المتوسط رسالة التزام بالدبلوماسية البرلمانية
السيطرة على حريق شب فى مخزن خردة بشبرا الخيمة
النجاح من 70%.. التعليم: مراجعة كتب التربية الدينية بالتعاون مع الأزهر الشريف والكنيسة
مصطفى بكري يحذر: نتنياهو المجرم سينتقل بعدوانه من بلد لآخر
التعليم: لا عجز في معلمي المواد الأساسية.. وأي فصل كثافته لا تتعدى 50 طالبا
نتنياهو: لن تكون هناك دولة فلسطينية وسنحقق أبدية إسرائيل
وزير الأوقاف يستقبل نجل الشهيد خالد عبد العال
ميتروبوليتانو بإسبانيا يستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا 2027
لأول مرة على الإطلاق.. مؤشر البورصة الأمريكية يقترب من الإغلاق فوق حاجز 46 ألف نقطة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
فن وثقافة

أنغام تحيي حفلا غنائيا في دبي.. 12 ديسمبر

تستعد الفنانة أنغام، لإحياء حفل غنائي في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، يوم 12 ديسمبر المقبل. 

ويعد هذا الحفل هو الثاني لـ أنغام، بعد تعافيها من وعكتها الصحية الأخيرة، إذ تحيي الحفل الأول في لندن يوم 23 سبتمبر الجاري. 

وأعلنت الشركة المنظمة لحفل أنغام، عن طرح تذاكر الحفل، غدا الجمعة في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة. 

عودة أنغام 

أكدت الفنانة أنغام -عبر حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام- على موعد حفلها الغنائي الأول بعد التعافي من الوعكة الصحية، والمرتقب في لندن، يوم 23 سبتمبر المقبل. 

وشاركت أنغام، بيان الشركة المنظمة لحفلها في لندن، وجاء فيه: «تفخر لايف نيشن والفنانة أنغام بالإعلان عن عودة النجمة الكبيرة إلى المسرح بواحدة من أروع الحفلات المنتظرة، على خشبة الصرحالعريق رويال ألبرت هول في لندن، وذلك يوم 23 سبتمبر.. هذا الحفل الاستثنائي يجسد العودة القوية لأنغام بعد رحلتها العلاجية الصعبة، لتكون ليلة مليئة بالموسيقى والمشاعر والفرحتسجل في ذاكرة محبيها إلى الأبد.. وتتوجه أنغام بدعوة صادقة ومفعمة بالحب إلى جميع عشاقها ومحبي الفن للانضمام إليها في هذه الأمسية التي تعود فيها إلى الأضواء أقوى من أي وقت مضى». 

أغاني أنغام

في بداية شهر يناير، طرحت الفنانة أنغام أحدث أغانيها بعنوان “تيجي نسيب” على جميع المنصات الموسيقية.

أغنية “تيجي نسيب" لـ أنغام، من كلمات أكرم حسني، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع وميكس حسن الشافعي وقد حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا.

ونشر الفنان أكرم حسنى مقطع فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” يكشف فيه عن برومو أغنية “تيجى نسيب” للمطربة أنغام. 

وتعاونت أنغام في ألبومها "تيجي نسيب" مع الفنان أكرم حسني الذي ألف كلمات أغنيتي "تيجي نسيب" من ألحان إيهاب عبد الواحد ومن توزيع حسن الشافعي، و"خليك معاها" من ألحان إيهاب عبد الواحد ومن توزيع نادر حمدي، في حين تعاونت مع الشاعر أمير طعيمة في الألبوم بـ 4 أغنيات، وهي: "بنعمل حاجات"، "هقولك إيه"، "مكانش وقته"، و"بقالك قلب". 

وضم الألبوم 12 أغنية هي: وبقالك قلب، هو أنت مين، موافقة، إيه الأخبار، خليك معاها، اسكت، أقولك إيه، كان بريء، القلوب أسرار، مكانش وقته، بنعمل حاجات، وتيجي نسيب. 

