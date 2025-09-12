قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيش الاحتلال يطالب سكان غزة بالإخلاء الفوري للمدينة
كن رجلا.. موضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد الأوقاف
نقابة العاملين بالبترول: القطاع وفر 3.5 مليار دولار من الفاتورة الاستيرادية
تحذير.. عودة ارتفاع الرطوبة والحرارة نهارا| الطقس اليوم
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 230 مسيرة أوكرانية خلال الليل
ثروة 1.2 مليار دولار| رجل أعمال برازيلي يثير الجدل بوصية لـ نيمار.. القصة الكاملة
واشنطن: سنتخذ إجراءات ضد البرازيل عقب إدانة الرئيس السابق بولسونارو
إعفاءات خاصة وحظر مشدد.. كيف ينظم القانون المصري حيازة الأسلحة؟
تحذير من ظاهرة وحيدة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة في المحافظات اليوم
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 12-9-2025
عودة إضافة المواليد رسميًا.. ما هو العدد المسموح زيادته على بطاقة التموين؟
تناقض سافر.. نائبة المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن تعزي قطر وتبرر العدوان الإسرائيلي ضدها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نويرة تبدأ موسمها الفنى بسهرة فى حب أم كلثوم وعبد الوهاب

فرقة عبد الحليم نويرة
فرقة عبد الحليم نويرة
أحمد البهى

قضى جمهور دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام أمسية على ضفاف الطرب جاءت ضمن خطط وزارة الثقافة الهادفة إلى إحياء التراث الغنائى العربى وإفتتحت بها فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية موسمها الفنى الجديد مستحضرة عصر الكبار بروح متطورة تحافظ على الجذور وتمنحها حياة جديدة .

فعلى المسرح الكبير ووسط حشد جماهيرى ضخم أقيمت سهرة فى حب كوكب الشرق أم كلثوم وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وقادها بمهارة وإقتدار المايسترو أحمد عامر، وخلالها وبطبقات أصوات تلامس القلب قبل الأذن غرد نجوم الموسيقى العربية بالأوبرا مصطفى النجدى، أحمد عبد الكريم، وليد حيدر، نهاد فتحى وأسماء كمال بنخبة من الأعمال التى إمتزج فيها الحنين بالنغم لتستعيد الأذهان ذكريات زمن مثل فيه الطرب سر الحياة كان منها آه منك يا جارحنى، خى خى، قول لى عملك إيه، كل ده كان ليه، أحب عيشة الحرية، سهرت، خايف أقول، نبتدى منين الحكاية، أمل حياتى، هذه ليلتى، وموسيقى أنا وحبيبى .

جاء الحفل تجسيدًا لرؤية وزارة الثقافة ودار الأوبرا في صون الهوية الفنية والاحتفاء بتراث إبداعى يشكل البناء الوجدانى للمجتمع العربى حيث لا تزال أغنيات أم كلثوم وعبد الوهاب قادرة على العبور إلى الأجيال المتتالية تحمل فى طياتها معانى الحب بأسمى صوره .
 

دار الأوبرا علاء عبد السلام الدكتور علاء عبد السلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفيزا اتسحبت؟.. 6 خطوات تنقذك فورًا إذا ابتلعتها ماكينة الـATM

الفيزا اتسحبت؟.. 6 خطوات لاستعادة البطاقة من ماكينة ATM

أسعار كتب العام الدراسي الجديد

تصل لـ1500 جنيه| أسعار كتب العام الدراسي الجديد في المدارس الرسمية للغات

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

إضافة المواليد

عودة إضافة المواليد رسميًا.. ما هو العدد المسموح زيادته على بطاقة التموين؟

الاموال المضبوطة بالاقصر

ما شافوهمش وهما بيسرقوا.. الشرطة تضبط الملايين لحظة اقتسامها بالأقصر .. اعرف القصة

تمساح

نيلي لا يعيش في مياه البحر.. وزيرة البيئة تكشف معلومات جديدة عن "تمساح أبوتلات" ومصيره

محمود الخطيب

نص اعتذار محمود الخطيب عن عدم الاستمرار في رئاسة الأهلي

محمود الخطيب

غضب واجتماع عاجل.. تفاصيل اليوم الأخير للخطيب في الأهلي

ترشيحاتنا

كيف تعوض النساء صلاة الجماعة

كيف تعوض النساء صلاة الجماعة؟.. علي جمعة يجيب

دفن الميت

عالم بالأوقاف: هذا أول ما يسأل عليه العبد يوم القيامة

نائب رئيس جامعة المنصورة يشيد بدور الأزهر الشريف منارة العلم والفكر الوسطي المعتدل على مستوى العالم

نائب رئيس جامعة المنصورة يشيد بدور الأزهر الشريف على مستوى العالم

بالصور

كاجوال لافت.. رحمة أحمد تخطف الأنظار بظهورها

رحمة أحمد
رحمة أحمد
رحمة أحمد

طريقة عمل عجينة البيتزا بخطوات سهلة وسريعة

طريقة عمل عجينة البيتزا بخطوات سهلة وسريعة
طريقة عمل عجينة البيتزا بخطوات سهلة وسريعة
طريقة عمل عجينة البيتزا بخطوات سهلة وسريعة

صبا مبارك تخطف الأنظار بجمالها

صبا مبارك
صبا مبارك
صبا مبارك

طريقة عمل خلطة المحشي

طريقة عمل خلطة المحشي
طريقة عمل خلطة المحشي
طريقة عمل خلطة المحشي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد