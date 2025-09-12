نويرة تبدأ موسمها الفنى بسهرة فى حب أم كلثوم وعبد الوهاب

قضى جمهور دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام أمسية على ضفاف الطرب جاءت ضمن خطط وزارة الثقافة الهادفة إلى إحياء التراث الغنائى العربى وإفتتحت بها فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية موسمها الفنى الجديد مستحضرة عصر الكبار بروح متطورة تحافظ على الجذور وتمنحها حياة جديدة .

فعلى المسرح الكبير ووسط حشد جماهيرى ضخم أقيمت سهرة فى حب كوكب الشرق أم كلثوم وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وقادها بمهارة وإقتدار المايسترو أحمد عامر، وخلالها وبطبقات أصوات تلامس القلب قبل الأذن غرد نجوم الموسيقى العربية بالأوبرا مصطفى النجدى، أحمد عبد الكريم، وليد حيدر، نهاد فتحى وأسماء كمال بنخبة من الأعمال التى إمتزج فيها الحنين بالنغم لتستعيد الأذهان ذكريات زمن مثل فيه الطرب سر الحياة كان منها آه منك يا جارحنى، خى خى، قول لى عملك إيه، كل ده كان ليه، أحب عيشة الحرية، سهرت، خايف أقول، نبتدى منين الحكاية، أمل حياتى، هذه ليلتى، وموسيقى أنا وحبيبى .

جاء الحفل تجسيدًا لرؤية وزارة الثقافة ودار الأوبرا في صون الهوية الفنية والاحتفاء بتراث إبداعى يشكل البناء الوجدانى للمجتمع العربى حيث لا تزال أغنيات أم كلثوم وعبد الوهاب قادرة على العبور إلى الأجيال المتتالية تحمل فى طياتها معانى الحب بأسمى صوره .

