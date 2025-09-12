آخر تحديث لسعر الذهب اليوم 12-9-2025

سجل سعر الذهب استقرارا مع أول تعاملات اليوم الجمعة الموافق 12-9-2025 داخل محلات الصاغة المصرية.

سعر الذهب اليوم

وأظهرت سعر جرام الذهب ثباتا دون تغيير منذ انتهاء تعاملات مساء أمس الخميس وحتي مستهل تداولات اليوم .

تحركات الذهب

واغلق سعر الذهب أمس على تراجع محدود بقيمة 5 جنيهات في الجرام الواحد بعد سلسلة من الارتفاع علي مدار الاسبوع الجاري

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4860 جنيه للبيع و 4885 جنيه للشراء

سعر عيار 14

بلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة اليوم نحو 3240 جنيه للبيع و 3256 جنيه للشراء

سعر عيار 18

سجل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 4165 جنيه للبيع و 4187 جنيه للشراء

سعر عيار 24

وصل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5554 جنيه للبيع و 5582 جنيه للشراء

الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 38.88 ألف جنيه للبيع و 39.08 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 3648 دولار للبيع و 3650 دولار للشراء

سعر الذهب العالمي

وتراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية والبورصة العالمية، متأثرة بارتفاع الدولار، وموجة جني أرباح، في وقت تترقب فيه الأسواق صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة، والتي ستحدد كملامج السياسة النقدية المقبلة، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

ضغوط من الدولار وبيانات أمريكية مرتقبة

يرى محللون أن المعدن الأصفر يواجه ضغوطًا من صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، إلى جانب عمليات جني الأرباح، إلا أن بقاء الأسعار فوق مستوى 3600 دولار يعكس استمرار موجة الصعود، لاسيما بعد بيانات أمريكية أظهرت تراجعًا مفاجئًا في أسعار المنتجين وضعفًا في سوق العمل.

وأفاد مكتب إحصاءات العمل الأمريكي بأن مؤشر أسعار المنتجين هبط إلى 2.6% في أغسطس مقابل 3.3% في يوليو، بينما ارتفع المؤشر الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) بنسبة 2.8% فقط.

هذه الأرقام، إلى جانب بيانات توظيف أضعف من المتوقع، عززت الرهانات على خفض الفيدرالي للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه المقبل، مع ترجيحات بحدوث ثلاث تخفيضات مماثلة قبل نهاية العام.