بيان رسمي.. تطورات الحالة الصحية لحياة الفهد بعد عملية جراحية في لندن

في بيان رسمي صادر عن المكتب الإعلامي للفنانة القديرة حياة الفهد نائب رئيس الاتحاد الكويتي للمنتجين الفنيين و المسرحيين وصناع الترفيه ، تم الكشف عن تطورات الحالة الصحية الفنانة بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة استدعت سفرها الي العاصمة البريطانية لندن لتلقي العلاج

و تعرضت حياة الفهد في يوليو 2025 ، لوعكة صحية مفاجأة بعد فترة حافلة بأعمال فنية و مشاركات عدة ، أثرت فيها حملات سلبية تعرضت لها علي مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام مما أثر علي حالتها الصحية و النفسية

وسافرت الفنانة إلى لندن حيث أجرت عملية جراحية دقيقة بتاريخ 13 أغسطس 2025 ، و نجحت العملية بفضل الله وفقاً لما جاء في البيان الرسمي



و أكد البيان أن حياة الفهد في مرحلة علاج طبق متقدم و تحت رعاية طبية مشددة ، حيث بدأ الفريق الطبي المختص في لندن بمتابعة حالتها الصحية ، التي تتحسن تدريجياً ، مع بداية مرحلة التأهيل و العلاج الطبيعي المكثف

وشدد البيان علب أن لم تعد تعتمد علي التنفسي الاصطناعي ، بعد تحسن ملحوظ في وظائفها التنفسية ، و ذلك إثر التحديات الصحية التي واجهتها و التي تتضمن مضاعفات مرتبطة بمرض الانسداد المعوي

وفي مواجهة الشائعات التي تم تداولها مؤخرا بشأن وجود حياة الفهد في حالة غيبوبة تامة ، أكدت المصادر الطبية و نقابة الفنانين الكويتية، بالتنسيق مع مكتب الفنانة ، أن تلك الأخبار دقيقة

https://www.instagram.com/p/DOgd9jSiIMg/?igsh=cDN3cGsyZjY1cDRr