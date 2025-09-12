قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لدوره الهام.. أحمد موسى: المستشار حنفي جبالي أشاد بالنائب محمد أبو العينين
أحمد موسى: شرم الشيخ مدينة الأمن والأمان وجاذبة للسياحة العالمية
تقارير إعلامية: تناقض تصريحات ترامب بشأن الهجوم الإسرائيلي على قطر يضع مصداقيته على المحك
السعودية: اعتماد إعلان نيويورك خطوة مفصلية نحو تسوية القضية الفلسطينية
تنسيق الأزهر 2025.. الطب 95% والهندسة 89%| مؤشرات
مصر ترحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يؤيد إعلان نيويورك بشأن تنفيذ حل الدولتين
نداء عاجل من السفارة السعودية لمواطني المملكة في بريطانيا| تفاصيل
الهجرة غير الشرعية تهدد أمن العالم.. أحمد موسى يقدم حلقة خاصة من على مسئوليتي| بث مباشر
الخارجية: قرار الأمم المتحدة صفعة مدوية على وجه الاحتلال ورفض قاطع للتهجير
الدواء مش موجود.. صرخة استغاثة من مرضى زراعة الكلى بسوهاج لوزير الصحة
زد يفوز على الإسماعيلي بالدوري ويحتل المركز الرابع
ما معنى الكلالة في الميراث؟.. أمين الإفتاء: لها حالتان في الشرع
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

بيان رسمي.. تطورات الحالة الصحية لحياة الفهد بعد عملية جراحية في لندن

أوركيد سامي

في بيان رسمي صادر عن المكتب الإعلامي للفنانة القديرة حياة الفهد نائب رئيس الاتحاد الكويتي للمنتجين الفنيين و المسرحيين وصناع الترفيه ، تم الكشف عن تطورات الحالة الصحية الفنانة بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة استدعت سفرها الي العاصمة البريطانية لندن لتلقي العلاج

و تعرضت حياة الفهد في يوليو 2025 ، لوعكة صحية مفاجأة بعد فترة حافلة بأعمال فنية و مشاركات عدة ، أثرت فيها حملات سلبية تعرضت لها علي مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام مما أثر علي حالتها الصحية و النفسية

وسافرت الفنانة إلى لندن حيث أجرت عملية جراحية دقيقة بتاريخ 13 أغسطس 2025 ، و نجحت العملية بفضل الله وفقاً لما جاء في البيان الرسمي


و أكد البيان أن حياة الفهد في مرحلة علاج طبق متقدم و تحت رعاية طبية مشددة ، حيث بدأ الفريق الطبي المختص في لندن بمتابعة حالتها الصحية ، التي تتحسن تدريجياً ، مع بداية مرحلة التأهيل و العلاج الطبيعي المكثف

وشدد البيان علب أن لم تعد تعتمد علي التنفسي الاصطناعي ، بعد تحسن ملحوظ في وظائفها التنفسية ، و ذلك إثر التحديات الصحية التي واجهتها و التي تتضمن مضاعفات مرتبطة بمرض الانسداد المعوي

وفي مواجهة الشائعات التي تم تداولها مؤخرا بشأن وجود حياة الفهد في حالة غيبوبة تامة ، أكدت المصادر الطبية و نقابة الفنانين الكويتية، بالتنسيق مع مكتب الفنانة ، أن تلك الأخبار دقيقة

زيادة مفاجئة في مصروفات المدارس التجريبية.. والأهالي يستغيثون بوزير التعليم: ظروفنا ماتسمحش

أصيبوا بالعمى.. وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام

أول رد من التعليم على جدل زيادة مصروفات المدارس الرسمية وأسعار الكتب

إكرامي الشحات يرشح 3 أسماء لخلافة الخطيب لرئاسة الأهلي

حسن حمدي يقود اجتماع لجنة الحكماء في الأهلي لمناقشة اعتذار الخطيب

96.8 %للهندسة 78.1 % للزراعة 91.2% للتربية .. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

6رجال و7 سيدات.. سقوط شبكة لممارسة الرذيلة داخل نادي صحي بالنزهة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 12 سبتمبر 2025 في مصر

برلماني: قمة الدوحة الطارئة فرصة لتوحيد الصف العربي ضد العدوان الإسرائيلي

قانون المهن الطبية الجديد ..40% النسبة المقررة لنوبتجيات التمريض الفني

نواب وأحزاب: قمة الدوحة اختبار حقيقي لوحدة العرب في مواجهة العدوان الإسرائيلي

أنواع البصل واستخداماته.. أيهما تختارين في مطبخك؟

أنواع البصل

طرق صحية لتدميس الفول لتقليل الإنتفاخات لمرضى القولون العصبي

طرق إعداد الفول المدمس لتقليل الانتفاخ

سوت كاجوال .. شيماء سيف تخطف الأنظار بظهورها

شيماء سيف

بالتربية الإيجابية .. خطوات فعالة للتعامل مع نوبات الغضب عند الأطفال

نصائح للتعامل مع نوبات الغضب للأطفال

تمساح ف الشاطئ

تمساح بالإسكندرية.. ذعر في شاطئ أبوتلات

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

