تعليم الإسكندرية: تكاتف الدولة والمجتمع المدني يحقق التنمية الشاملة

بحث الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية مع رانيا هاشم مدير عام المسئولية المجتمعية بالشركة المصرية للغازات الطبيعية ( جاسكو) وإسلام عيسي مدير عام المسئولية المجتمعية بشركة ايثدكو الإجتماع التنسيقي، الإستعداد لإستلام قسم المصاعد بمدرسة العامرية الصناعية والإستعداد لافتتاح مدرسة زهور المعرفة بإدارة العامرية بعد الإنتهاء من صيانتها الشاملة ورفع كفاءتها.

جاء ذلك بحضور الدكتورة نجلاء سليم وكيل المديرية والمهندسة أمل حسان مدير عام التعليم الفني وإسلام الليثي مدير إدارة المشاركة المجتمعية.

وأكد أبوزيد علي ضرورة تكاتف مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق التنمية الشاملة مشيدًا بتقديره لجميع الداعمين لتعليم الإسكندرية في اطار المسئولية المجتمعية والتربويه لهذه المؤسسات.

يأتي هذا في ضوء وتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بسرعة الإنتهاء من صيانات المدارس.