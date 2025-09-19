قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عمرو محمود ياسين: ولادى ترك إرثا كبيرا وساهم فى تسديد ديون مصر
ضبط منتحل صفة طبيب أنشأ عيادة للنصب على المواطنين بالتجمع الخامس
بن غفير يهزي ويدعو لتفكيك السلطة الفلسطينية بشكل فوري
الرفض غير مدرج.. استمارة تصويت لائحة النظام الأساسي للأهلي تثير جدلا واسعا
قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا.. هل يكرر الأهلي سيناريو دوري 91- 92؟
عشان متنساش الردود المهمة.. واتساب يطلق تذكيرات بالرسائل في آيفون
كان بيحب أولاده وبيجهز لمدارسهم.. صديق المتهم بإنهاء حياة صغاره الـ 3 يكشف تفاصيل جديدة
أميرة أديب تطلق أغنية أحمد من ألبومها الجديد
المخابرات البريطانية تبحث عن تجنيد جواسيس جدد على "الدارك ويب"
انطلاق اليوم الترفيهي للراكيت بشاطئ جزيرة الدهب بالإسكندرية| شاهد
الرعاية الصحية تطلق مبادرة لوضع آلية عربية موحدة للبحوث الإكلينيكية
آخر موعد لتلقي تظلمات حركة المعلمين بالوادي الجديد
محافظات

تعليم الإسكندرية: تكاتف الدولة والمجتمع المدني يحقق التنمية الشاملة

اجتماع بتعليم الاسكندرية
اجتماع بتعليم الاسكندرية
أحمد بسيوني

بحث الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية مع رانيا هاشم مدير عام المسئولية المجتمعية بالشركة المصرية للغازات الطبيعية ( جاسكو) وإسلام عيسي مدير عام المسئولية المجتمعية بشركة ايثدكو الإجتماع التنسيقي، الإستعداد لإستلام قسم المصاعد بمدرسة العامرية الصناعية والإستعداد لافتتاح مدرسة زهور المعرفة بإدارة العامرية بعد الإنتهاء من صيانتها الشاملة ورفع كفاءتها.

جاء ذلك بحضور الدكتورة نجلاء سليم وكيل المديرية والمهندسة أمل حسان مدير عام التعليم الفني وإسلام الليثي مدير إدارة المشاركة المجتمعية.

وأكد أبوزيد علي ضرورة تكاتف مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق التنمية الشاملة مشيدًا بتقديره لجميع الداعمين لتعليم الإسكندرية في اطار المسئولية المجتمعية والتربويه لهذه المؤسسات.

يأتي هذا في ضوء وتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بسرعة الإنتهاء من صيانات المدارس.

أسعار البنزين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

الاطفال الثلاثة

شارب مخـ ـدرات.. أب ينهي حياة صغـ ـاره الثلاثة في الدقهلية| تفاصيل

صادق خان - ترامب

مهاجما عمدة لندن .. ترامب: صادق خان أسوأ عمدة في العالم ولم أرغب حضوره بالعشاء الملكي

أسعار الطماطم

مجنونة ياقوطة| موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو

جهاز الراوتر

6 أماكن يجب تجنب وضع الراوتر فيها للحصول على أسرع إنترنت

هل يجوز للخاطب أن يمسك بيد مخطوبته

هل يجوز للخاطب أن يمسك يد مخطوبته؟.. الإفتاء تجيب

سعر الدولار

سعر أعلي دولار اليوم 19-9-2025

هاكان فيدان

لمواجهة التهديدات الإقليمية.. فيدان: تركيا تدعو مصر والسعودية لتعاون أمني ودفاعي

نتنياهو

هآرتس: انقسام داخل القيادة الإسرائيلية وتزايد الانتقادات لـ نتنياهو

صورة أرشيفية لاجتماع لمجلس الأمن الأممي

الأمم المتحدة تستعد للتصويت على إعادة فرض العقوبات المفاجئة على إيران

تهجير الفلسطينين

الأونروا : تكلفة النزوح من مدينة غزة تتجاوز 3180 دولار

فستان قصير.. بوسي تخطف الأنظار خلال أحدث ظهور

بوسي
بوسي
بوسي

فستان لافت.. عبير صبري تخطف الأنظار بظهورها

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

القطارات تكشف عن عيب خطير في سيارات تسلا.. لا يمكنها التعرف عليه

تسلا
تسلا
تسلا

المتهم

تحقيقات موسعة في اتهام شاب بالتحرش بفتاة في ميكروباص بالقاهرة

ايناس مكي

إيناس مكي تكشف حقيقة خلافتها مع شقيقها أحمد وأسباب طلاقها لأول مرة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

