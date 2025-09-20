الأهلي يستأنف تدريباته اليوم بدون راحة بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا

كشف الإعلامي أحمد حسن عن استئناف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتدريباته اليوم بدون راحة بعد الفوز ضد سيراميكا كليوباترا.

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "الأهلي يستأنف تدريباته اليوم بدون راحة بعد الفوز ضد سيراميكا كليوباترا".

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالندي الأهلي، نظيره حرس الحدود يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الخامسة عصرًا، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز”دوري نايل”.

يدخل الأهلي المباراة محتلاً المركز الـ 10 في جدول ترتيب الدورى، برصيد 9 نقاط جمعها من 6مباريات تم خوضها حق الفوز في مباراتين و تعادل في ثلاث مباريات و تلقي خساره وحيدة أمام بيراميدز.

بينما يدخل حرس الحدود اللقاء محتلاً المركز الـ 13 في جدول ترتيب المسابقة، برصيد 8 نقاط جمعها من 6 مباريات تم خوضها حق الفوز في مباراتين، وتعادل وتلقي الهزيمة في مثلهم.

كان الإعلامي مجدي عبد الغني قد كشف عن الموعد المبدئي لإجراء انتخابات مجلس الإدارة.

وكتب مجدي عبد الغني، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الأهلي يحدد يوم 31 أكتوبر المقبل موعد مبدئي لإجراء انتخابات مجلس الإدارة".