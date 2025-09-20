فوز فياريال على أوساسونا.. وإشبيلية يهزم ديبورتيفو ألافيس 2ـ1 في الدوري الإسباني

حقق فياريال فوزا ثمينا على ضيفه أوساسونا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم /السبت/ على ملعب لاسيراميكا في إطار الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

تقد أوساسونا في الدقيقة 45 عن طريق أنتي بوديمير من ركلة جزاء، ورد فياريال بهدفين عن طريق كل من جيورج ميكوتادزي في الدقيقة 69 وبابي جاي في الدقيقة 86، ولعب أوساسونا بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 40 بعد طرد فالنتين روزر.

ورفع فياريال رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد أوساسونا عند 6 نقاط في المركز الحادي عشر مؤقتًا.

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت وفي إطار نفس الجولة، فاز إشبيلية على مضيفه ديبورتيفو الأفيس بهدفين مقابل هدف، سجل هدفي إشبيلية كل من روبن فارجاس في الدقيقة العاشرة وأليكسيس سانشيز في الدقيقة 67، بينما أحرز كارلوس فيسنتي هدف ألافيس في الدقيقة 17 من ركلة جزاء.

ورفع إشبيلية رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثامن مؤقتا وبفارق الأهداف عن ديبورتيفو ألافيس صاحب المركز التاسع بنفس الرصيد من النقاط.