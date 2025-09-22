قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
5 أعمال ينال صاحبها عذاب القبر.. حذر منها النبي
أسعار الخضار والفاكهة في الأسواق اليوم الإثنين 22 سبتمبر 2025
الرئاسة الفرنسية: حدود الدولة الفلسطينية عند 1967.. والضفة خط أحمر
إمام عاشور: حذفت صورتي بقميص الأهلي خوفا على ابنتي
ظهور علم فلسطين.. برشلونة يكتسح خيتافي بثلاثية نظيفة في الدوري الإسباني
أدعية بعد الصلاة اليومية.. أذكار مكتوبة احفظها على هاتفك
تعرف على أغلى العملات العربية سعرا اليوم الإثنين
ردا على الاعتراف الدولي بفلسطين.. الاحتلال يدرس خطوة درامية بضم الضفة
برج ايفل يتضامن مع مبادرة ماكرون للاعتراف بفلسطين
دعاء الاستخارة.. صيغته الصحيحة وكيفية صلاته
أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. بيان مهم من الأرصاد في أول أيام الخريف
حوادث

مكافحة الإدمان تواصل حملاتها على سائقي الحافلات المدرسية

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية
أ ش أ

أكد المتحدث الرسمي باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الدكتور مدحت وهبة، مواصلة الجهود، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور ووزارتي الصحة والتربية والتعليم، لتنفيذ حملات مفاجئة على جميع مدارس الجمهورية للكشف عن تعاطي المخدرات بين سائقي الحافلات المدرسية مع بداية العام الدراسي الجديد.


وقال وهبة - في مداخلة هاتفية مع برنامج (صباح الخير يا مصر) المذاع على القناة (الأولى) بالتلفزيون المصري - إن "هناك طفرة كبيرة تحققت منذ بداية شن حملات مكثفة للكشف عن تعاطي المخدرات بين سائقي الحافلات المدرسية عام 2017"، مؤكدا "نجاح الصندوق في تعزيز الأمان عبر مكافحة تعاطي المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية بصورة كبيرة، من خلال العديد من الإجراءات العملية الرادعة التي تم اتخاذها في هذا الشأن، بالإضافة إلى إحالة المتعاطي إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر".


وأشار إلى أن "نسبة تعاطي المخدرات بين سائقي الحافلات المدرسية انخفضت بصورة كبيرة من 12% عام 2017 إلى 5ر0%، وذلك بفضل الحملات المكثفة التي تنشر في مختلف محافظات الجمهورية وذلك بالتوازي مع الحملات التوعوية التي تستهدف رفع الوعي لدى السائقين بشكل عام بمخاطر تعاطي وإدمان المواد المخدرة وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن التعاطي من كون المخدرات تساعد على التركيز".
 

مكافحة الإدمان حملات

