رياضة

كين يتفوق على فينيسيوس.. ترتيب الكرة الذهبية 2025

فينيسيوس
فينيسيوس
القسم الرياضي

كشف الحساب الرسمي البالون دور عبر منصات التواصل الإجتماعي عن ترتيب اللاعبين في الكرة الذهبية لعام 2025.

ترتيب الكرة الذهبية لعام 2025:

30 - مايكل أوليز - بايرن ميونخ.

29- فلوريان فيرتز - باير ليفركوزن وليفربول

28- فيرجيل فان دايك - ليفربول

27- ديكلان رايس - آرسنال.

26- إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي.

25 - دينزل دومفريس - إنتر ميلان.

24- فابيان رويز - باريس سان جيرمان.

23- جود بيلينجهام - ريال مدريد.

22- ألكسيس ماك إليستر - ليفربول.

21- سيرهو جيراسي - بوروسيا دورتموند.

20 - لاوتارو مارتينيز - إنتر ميلان.

19 - جواو نيفيس - باريس سان جيرمان.

18- سكوت ماكتوميناي - نابولي.

17- روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة.

16-فينيسيوس جونيور - ريال مدريد.

15- فيكتور جيوكيرس - سبورتنج لشبونة وأرسنال.

14- ديزيريه دوي - باريس سان جيرمان.

13- هاري كين - بايرن ميونخ.

12- خفيتشا كفاراتسخليا - باريس سان جيرمان.

11- 

مكان حفل جوائز البالون دور

يقام حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية للأفضل عن عام 2025، على مسرح شاتليه في باريس.

وتنظم مجلة فرانس فوتبول العالمية، حفل جوائز الأفضل لعام 2025، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”.

القنوات الناقلة لحفل الكرة الذهبية

يمكن متابعة حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية عبر قناة beIN Sports NEWS HD. ستكون هناك تغطية إخبارية لحظية لتغطية جميع أحداث الحفل.

معايير التصويت لجائزة الكرة الذهبية

يتم منح هذه الجائزة المرموقة استنادًا إلى ثلاثة معايير رئيسية:

الأداء الفردي للشخصية المؤثرة.

الأداء الجماعي والسجل المتراكم خلال الموسم.

مستوى اللاعب وحس اللعب النظيف.

يتم تصنيف اللاعبين من قبل الصحفيين، حيث يحصل كل لاعب على نقاط وفقًا لمركزه، يحصل اللاعب الذي يستقطب أكبر عدد من النقاط على جائزة الكرة الذهبية.

قائمة الجوائز المقدمة

ستمنح النسخة الحالية 13 جائزة، مقسمة بين الرجال والنساء وجوائز منافسات مختلطة، وهي:

جائزة الكرة الذهبية للرجال.

جائزة الكرة الذهبية للسيدات.

كأس كوبا للرجال (أفضل لاعب شاب).

جائزة كوبا للسيدات (أفضل لاعبة شابة).

جائزة ياشين للرجال (أفضل حارس مرمى).

كأس ياشين للسيدات (أفضل حارسة مرمى).

جائزة كرويف للرجال (أفضل مدرب لفريق رجال).

جائزة كرويف للسيدات (أفضل مدرب للسيدات).

أفضل نادٍ رجالي.

أفضل نادٍ نسائي.

جائزة غيرد مولر للرجال (أفضل هداف).

جائزة غيرد مولر للسيدات (أفضل هدافة).

جائزة سقراط (أفضل عمل إنساني للاعب كرة قدم).

البالون دور ترتيب الكرة الذهبية فان دايك

