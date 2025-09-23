مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر في القاهرة والمحافظات

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء23 سبتمبر 2025، في القاهرة والمحافظات حسب التوقيت المحلي لكل محافظة.
مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة
موعد صلاة الفجر 5:16 صباحًا.
موعد صلاة الظهر 12:48 ظهرًا.
موعد صلاة العصر 4:15 عصرًا.
موعد صلاة المغرب 6:52 مساءً.
موعد صلاة العشاء 8:09 مساءً.
مواقيت الصلاة اليوم في الإسكندرية
موعد صلاة الفجر 5:21 صباحًا.
موعد صلاة الظهر 12:53 ظهرًا.
موعد صلاة العصر 4:20 عصرًا.
موعد صلاة المغرب 6:57 مساءً.
موعد صلاة العشاء 8:15 مساءً.
مواقيت الصلاة اليوم في الإسماعيلية
موعد صلاة الفجر 5:12 صباحًا.
موعد صلاة الظهر 12:44 ظهرًا.
موعد صلاة العصر 4:11 عصرًا.
موعد صلاة المغرب 6:47 مساءً.
موعد صلاة العشاء 8:05 مساءً.
مواعيد الصلاة اليوم في السويس.
موعد صلاة الفجر 5:11 صباحًا.
موعد صلاة الظهر 12:42 ظهرًا.
موعد صلاة العصر 4:10 عصرًا.
موعد صلاة المغرب 6:46 مساءً.
موعد صلاة العشاء 8:04 مساءً.
مواقيت الصلاة اليوم في أسوان.
موعد صلاة الفجر 5:15 صباحًا.
موعد صلاة الظهر 12:41 ظهرًا.
موعد صلاة العصر 4:07 عصرًا.
موعد صلاة المغرب 6:45 مساءً.
موعد صلاة العشاء 7:58 مساءً.
مواقيت الصلاة اليوم في قنا
موعد صلاة الفجر 5:14 صباحًا.
موعد صلاة الظهر 12:42 ظهرًا.
موعد صلاة العصر 4:08 عصرًا.
موعد صلاة المغرب 6:45 مساءً.
موعد صلاة العشاء 8:00 مساءً.
مواقيت الصلاة اليوم في العريش
موعد صلاة الفجر 5:05 صباحًا.
موعد صلاة الظهر 12:37 ظهرًا.
موعد صلاة العصر 4:05 عصرًا.
موعد صلاة المغرب 6:41 مساءً.
موعد صلاة العشاء 8:00 مساءً.
مواقيت الصلاة اليوم في الفيوم
موعد صلاة الفجر 5:19 صباحًا.
موعد صلاة الظهر 12:49 ظهرًا.
موعد صلاة العصر 4:17 عصرًا.
موعد صلاة المغرب 6:53 مساءً.
موعد صلاة العشاء 8:10 مساءً