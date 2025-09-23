وزير التخطيط والتعاون الدولي الفلسطيني يثمن دور مصر المحوري لدعم حقوق الشعب الفلسطيني

أعرب وزير التخطيط والتعاون الدولي الفلسطيني الدكتور اسطيفان سلامة، عن تقديره لمصر قيادة وشعباً على الجهود التي تضطلع بها في كافة المجالات وعلى كافة المستويات خلال هذه المرحلة الهامة في تاريخ الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وشدد سلامة خلال لقائه مع السفير "ايهاب سليمان"، سفير مصر في رام الله ، على محورية الدور المصري في العديد من الموضوعات وخاصة تلك المتعلقة بالإغاثة والتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة خلال المرحلة المقبلة.

من ناحيته.. أكد السفير سليمان، على وقوف مصر إلى جانب الشعب الفلسطيني خلال المرحلة الدقيقة التي تمر بها القضية الفلسطينية، مشيرا إلى الجهود المبذولة من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ونفاذ المساعدات الإنسانية، والتحضير لعقد مؤتمر دولي للتعافى المبكر وإعادة إعمار القطاع بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة.

وتناول اللقاء التنسيق المستمر بين مصر والسلطة الفلسطينية في شتى المجالات ومن ضمنها دعم المشاركة الفلسطينية في الدورة 80 للجمعية العامة، ومواصلة التحضير لتنفيذ الخطة العربية-الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، وكذا التحضيرات بشأن استضافة القاهرة للمؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة فور التوصل لوقف إطلاق النار.