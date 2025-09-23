قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التخطيط والتعاون الدولي الفلسطيني يثمن دور مصر المحوري لدعم حقوق الشعب الفلسطيني
أمطار وضباب ورياح.. طقس متقلب يضرب معظم أنحاء البلاد غدا
كيفية الاستفادة من الخصم 50% على مخالفات المرور
تقدم قروضا استهلاكية .. الرقابة المالية تحذر من انتشار صفحات وهمية على السوشيال ميديا
مندوب مصر بالأمم المتحدة: الأوضاع الإنسانية في غزة وصلت إلى مرحلة كارثية بسبب عراقيل إسرائيل
موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة أمام الجمهور
كأس إنتركونتيننتال .. بيراميدز يسجل هدفين فى 4 دقائق أمام أهلى جدة ويتقدم 3-1
الرئيس الفلسطيني يكلف اللواء منير الزعبي بأعمال رئيس لجنة الضباط لقوى الأمن لمدة عام
رئيس "الفيدرالي الأمريكي": كل المسارات بشأن أسعار الفائدة محفوفة بالمخاطر سواء الخفض أو الرفع
زيلينسكي يلتقي ترامب ويشارك في جلسة لمجلس الأمن حول أوكرانيا
أبو الغيط: الاحتلال يعمل على محو الشعب الفلسطيني من الوجود
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير التخطيط والتعاون الدولي الفلسطيني يثمن دور مصر المحوري لدعم حقوق الشعب الفلسطيني

الدكتور اسطيفان سلامة
الدكتور اسطيفان سلامة
أ ش أ

 أعرب وزير التخطيط والتعاون الدولي الفلسطيني الدكتور اسطيفان سلامة، عن تقديره لمصر قيادة وشعباً على الجهود التي تضطلع بها في كافة المجالات وعلى كافة المستويات خلال هذه المرحلة الهامة في تاريخ الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وشدد سلامة خلال لقائه مع السفير "ايهاب سليمان"، سفير مصر في رام الله ، على محورية الدور المصري في العديد من الموضوعات وخاصة تلك المتعلقة بالإغاثة والتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة خلال المرحلة المقبلة.
من ناحيته.. أكد السفير سليمان، على وقوف مصر إلى جانب الشعب الفلسطيني خلال المرحلة الدقيقة التي تمر بها القضية الفلسطينية، مشيرا إلى الجهود المبذولة من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ونفاذ المساعدات الإنسانية، والتحضير لعقد مؤتمر دولي للتعافى المبكر وإعادة إعمار القطاع بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة. 
وتناول اللقاء التنسيق المستمر بين مصر والسلطة الفلسطينية في شتى المجالات ومن ضمنها دعم المشاركة الفلسطينية في الدورة 80 للجمعية العامة، ومواصلة التحضير لتنفيذ الخطة العربية-الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، وكذا التحضيرات بشأن استضافة القاهرة للمؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة فور التوصل لوقف إطلاق النار. 

الفلسطيني مصر وزير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

قرار عاجل بشأن مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي

بطاقة التموين

لا سكر ولا زيت.. استبعاد هذه الفئات من التموين بعد التحديث الجديد

مشغولات ذهبية

بعد تحقيقه قمة جديدة| انخفاض أسعار الذهب الان.. وهذه قيمة عيار 21

مواعيد غلق المحلات في الشتاء2025

خلال أيام.. موعد تطبيق غلق المحلات في التوقيت الشتوي 2025

رحمة احمد

تضخم في الكبد.. نقل الفنانة رحمة أحمد إلى المستشفى |خاص

مفتي السعودية

إجراء عاجل من خادم الحرمين بعد وفاة مفتي السعودية

محمد صلاح

فيفا يفاجئ محمد صلاح عقب خسارة الكرة الذهبية 2025.. ماذا حدث؟

الرئيس الفرنسي مع الشرطي

فيديو لإحراج رئيس دولة.. الشرطة الأمريكية توقف سيارة ماكرون لأجل مرور ترامب

ترشيحاتنا

OnePlus 15

تسريب الصور الأولى لهاتف OnePlus 15.. تصميم جديد ومثير للجدل لمنافس آيفون 17 وجالكسي S26

Xiaomi 17 Ultra

معركة العمالقة لعام 2026.. مقارنة شاملة بين iPhone 17 Pro Max وXiaomi 17 Ultra المرتقب

أخبار السيارات

أخبار السيارات| ارتفاع أسعار فولكس فاجن عالميًا.. والعربات الكهربائية تطيح بالبنزين

بالصور

هذه العشبة تزيل السموم وتعالج الأمراض المزمنة

طرد السموم
طرد السموم
طرد السموم

سلاح ذو حدين .. احم نفسك من أضرار الماتشا بهذه الحيل

الماتشا
الماتشا
الماتشا

عملتها من جديد .. فتاة تعيد الأسورة الفرعونية للحياة | تفاصيل

الاسورة الفرعونية
الاسورة الفرعونية
الاسورة الفرعونية

مربوحة راحت المستشفى .. اعرف مرض رحمة أحمد وسبب الإصابة به

رحمة احمد
رحمة احمد
رحمة احمد

فيديو

وفاة مفتي المملكة

رحيل قامة دينية كبيرة.. وفاة مفتي المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ

طلاق مسلم ويارا

​مش مسامح أمي وأختي.. شقيقة مسلم تهاجمه وتصفه بـ المجنون

جوائز الكرة الذهبية

جوائز الكرة الذهبية 2025 .. مفاجآت بالجملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد