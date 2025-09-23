قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل.. وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية
وزير المالية يبحث مع رجال الأعمال الألمان تعزيز التعاون الاقتصادي وخفض تكاليف التجارة
وصول عناصر من القوات البحرية إلى تركيا للمشاركة فى تدريب بحر الصداقة 2025
قفزة في التبادل التجاري بين مصر ورواندا.. وشراكات استثمارية واعدة تدعم التعاون الإفريقي
فخري الفقي في حواره لـ« صدى البلد»: مصر تستهدف معدل نمو 7% بحلول 2030.. القطاع الخاص يقود الاستثمارات.. استقرار الدولار رهين بالبرنامج الاقتصادي.. ورأس المال البشري مفتاح النمو المستدام للدولة
أذكار الصباح حصن المسلم.. رددها واحفظ نفسك من شياطين الإنس والجن
استونيا تستعد لنشر مقاتلات بريطانية على أراضيها تحمل أسلحة نووية
رسالة مصر إلى المجتمع الدولي: إما سلام عادل ودائم أو بقاء الشرق الأوسط أسير الصراعات| ماذا قال رئيس الوزراء؟
الصحة بغزة: أزمة نقص الوقود بالمستشفيات تدخل مرحلة في غاية الخطورة
آخر فرصة لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية لتسجيل رغباتهم بالجامعات التكنولوجية.. اليوم
9 نجوم.. غيابات الأهلي قبل مواجهة حرس الحدود في الدوري
شاهد .. انتظام الدراسة وارتفاع نسب الحضور بالمدارس اليوم
أصل الحكاية

ثروة نيمار.. أرقام فلكية تضعه بين أغنى لاعبي العالم

نيمار
نيمار
أمينة الدسوقي

تظل ثروات نجوم كرة القدم محط اهتمام الجماهير، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بلاعب بحجم البرازيلي نيمار، الذي لا يكتفي بخطف الأضواء داخل المستطيل الأخضر، بل يواصل جذب الأنظار خارج الملعب بما يملكه من ثروة ضخمة.

ثالث أغنى لاعب كرة قدم عالميًا

بحسب تقرير نشره موقع "GivemeSport" البريطاني، يحتل نيمار المركز الثالث في قائمة أغنى لاعبي كرة القدم على مستوى العالم، خلف الأسطورتين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

وتقدر ثروته الحالية بنحو 450 مليون دولار أمريكي.

عقود قياسية وصفقات رعاية

راكم نيمار هذه الثروة من خلال العقود الضخمة التي وقعها مع الأندية، إضافة إلى عقود الرعاية والإعلانات العالمية، فضلا عن استثماراته الخاصة التي عززت مكانته المالية بشكل لافت.

أغلى صفقة انتقال في التاريخ

يبقى اسم نيمار مرتبطا أيضا بأغلى صفقة انتقال في تاريخ كرة القدم، عندما رحل عن برشلونة إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو، وهو الرقم الذي دفعه النادي الباريسي لتفعيل الشرط الجزائي في عقده مع النادي الكتالوني.

مسيرة بين أندية كبرى

إلى جانب مشواره مع سانتوس البرازيلي وبرشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، خاض نيمار تجربة قصيرة مع الهلال السعودي بين عامي 2023 و2024، قبل أن يعود إلى سانتوس ليواصل مسيرته الكروية.

رجل أعمال برازيلي يتبرع بمليار دولار

وكان فى وقت سابق كشفت تقارير صحفية عن أن رجل أعمال برازيلي قرر التبرع بمبلغ مليار دولار أمريكي من ثروته لنيمار دا سيلفا نجم فريق سانتوس والمهاجم السابق لبرشلونة الإسباني.

وكشفت تقارير إعلامية برازيلية أن رجل الأعمال الذي قرر التبرع بمليار دولار لنيمار، من ريو غراندي دي سول جنوب البرازيل ويبلغ من العمر 31 عاماً.

وبحسب تلفزيون "باند" البرازيلي قرر رجل الأعمال البرازيلي الشاب التبرع عند الوفاة بمبلغ مليار دولار أمريكي، كل ثروته للجناح الأسمر.

وقرر رجل الأعمال الشاب التكتم على اسمه بسبب أمور صحية تخصه، علماً بأنه غير متزوج وليس له ورثة لثروته الضخمة.

