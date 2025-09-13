أنشيلوتي: نيمار لن يواجه صعوبة في ضمان مكانه مع البرازيل بكأس العالم

صرح مدرب البرازيل، كارلو أنشيلوتي، بأن الحالة البدنية لنيمار ستكون حاسمة لضمه إلى المنتخب البرازيلي لكأس العالم العام المقبل، وذلك بعد استبعاد المهاجم البالغ من العمر 33 عامًا من التصفيات الأخيرة.

استبعد أنشيلوتي نيمار من تشكيلته المكونة من 23 لاعبًا لمباراتي تصفيات كأس العالم ضد تشيلي وبوليفيا، مشيرًا إلى إصابة طفيفة في عضلات الساق. ومع ذلك، قال نيمار لاحقًا إن استبعاده كان لأسباب فنية.

لم يرتدِ لاعب برشلونة وباريس سان جيرمان السابق القميص الأصفر الشهير منذ أكتوبر 2023، عندما تعرض لإصابات خطيرة في أربطة الركبة أعاقت محاولات عودته.

وقال أنشيلوتي لشبكة ESPN Brasil يوم الجمعة: "لن نراقب أداء نيمار، بالطبع. الجميع يعرف موهبته". في كرة القدم الحديثة، للاستفادة من موهبته، يجب أن يتمتع اللاعب بلياقة بدنية جيدة. إذا كان في أفضل حالاته البدنية، فلن يواجه أي مشكلة في الانضمام إلى المنتخب الوطني.

"الجميع يتمنون وجود نيمار في المنتخب الوطني بلياقة بدنية جيدة. تحدثتُ معه وقلتُ له: 'لديك الوقت الكافي للاستعداد بأفضل طريقة للتواجد هناك ومساعدة الفريق على بذل قصارى جهده في كأس العالم'."

أظهر نيمار لمحات من تألقه منذ عودته إلى نادي طفولته، سانتوس، قادمًا من الهلال السعودي.

ومع ذلك، تجلّت معاناته الشهر الماضي عندما غادر الملعب باكيًا بعد هزيمة سانتوس الساحقة 6-0 أمام فاسكو دا جاما.

قال أنشيلوتي إنه يرى نيمار يلعب في مركز الوسط، إما كلاعب خط وسط مهاجم أو مهاجم.

وقال أنشيلوتي: "تحدثتُ معه... كل شيء واضح، والفكرة لا تزال كما هي. لا يستطيع اللعب على الأطراف لأن كرة القدم الحديثة تحتاج إلى مهاجمين يتمتعون بالجودة البدنية، وهذا أمر بالغ الأهمية." يستطيع اللعب كلاعب خط وسط مهاجم دون مشاكل.

ستخوض البرازيل، التي تأهلت بالفعل لكأس العالم في كندا والمكسيك والولايات المتحدة، مباراتها الودية المقبلة ضد كوريا الجنوبية في سيول في العاشر من أكتوبر.