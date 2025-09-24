قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكشف عن نسخة جديدة من مرسوم كانوب للملك بطليموس الثالث بمحافظة الشرقية
مفاجأة نارية وراء تأخر سفر الإسماعيلي إلى القاهرة لمواجهة إنبي
الكرملين: أي حديث عن أمن أوروبا بدون روسيا لا أساس له
حسام حسن يدخل معسكر منتخب مصر المقبل بـ25 لاعبًا استعدادًا لحسم التأهل للمونديال
وزير الخارجية الروسي يجري محادثات مع نظيره الأمريكي
والله مش غلطتي.. رضا عبد العال يعتذر لجماهير الأهلي
الرعاية الصحية والعربية للتصنيع تبحثان تعزيز التعاون في الصناعات الطبية ودعم منظومة التأمين الصحي الشامل
وزارة الصناعة تطلق حزمة حوافز استثنائية لإقامة مصانع الصاج المسحوب والمجلفن والملون
استقرار أسعار الأسماك وارتفاع طفيف في ثمن الجمبري بالأسواق المحلية
مسيرات إسرائيلية تحلق على ارتفاع منخفض في أجواء بيروت وضاحيتها الجنوبية
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط
أكثر من 50 شهيدًا في غزة منذ فجر اليوم.. 36 منهم في مدينة غزة وحدها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

وكيل صحة الوادي الجديد للمستشفيات: تسهيل حصول المواطن على الخدمة دون معوقات

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

أجرى الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، زيارة قسم الغسيل الكلوي بمستشفى الخارجة التخصصي،  بتكليف من اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، في إطار المتابعة المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وخلال الجولة، اطمأن وكيل الوزارة الصحة على سير العمل داخل القسم، وتابع حالة المرضى أثناء جلسات الغسيل الكلوي، ومستوى الرعاية الطبية المقدمة لهم. كما راجع توافر المستلزمات الطبية والأدوية الخاصة بجلسات الغسيل، وأكد على الالتزام الكامل بتطبيق معايير مكافحة العدوى والإجراءات الوقائية لضمان سلامة المريض.

وشدد الدكتور شريف صبحي، على أهمية الصيانة الدورية للأجهزة الطبية والتأكد من جاهزيتها، إلى جانب توفير كل أوجه الدعم للمرضى وتسهيل حصولهم على الخدمة دون أي معوقات، موجهًا الشكر لطاقم التمريض والفنيين على جهودهم في تقديم خدمة متميزة للمرضى.

تأتي هذه الزيارة ضمن خطة مديرية الصحة بالوادي الجديد للمتابعة الميدانية المستمرة لمستشفيات المحافظة، بما يضمن رفع كفاءة الخدمات الصحية وتقديم أفضل رعاية ممكنة للمواطنين.

وتولي محافظة الوادي الجديد اهتمامًا كبيرًا بتطوير المنظومة الصحية من خلال خطة شاملة تستهدف رفع كفاءة المستشفيات وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية، إلى جانب دعم الكوادر البشرية من أطباء وتمريض وفنيين.

وتأتي الزيارات الميدانية لمسئولي الصحة بالمحافظة في إطار متابعة مستوى الأداء وتقديم الرعاية اللازمة للمرضى خاصة في الأقسام الحيوية مثل الغسيل الكلوي التي تخدم شريحة كبيرة من المرضى بشكل دوري. كما يتم التركيز على الالتزام بمعايير الجودة ومكافحة العدوى، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لضمان تقديم خدمة طبية آمنة وفعالة تلبي احتياجات المواطنين.

ويأتي ذلك تماشيًا مع توجهات الدولة في تحسين جودة الخدمات الصحية بالمحافظات الحدودية، وتخفيف الأعباء عن المرضى وذويهم، من خلال توفير الرعاية المتخصصة .

وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال

جمبسوت جذاب.. ليلى زاهر تستعرض رشاقتها

أول سيارة تحمل إشارات مرور على الإكصدام.. لسلامة المشاة

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط

