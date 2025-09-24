وكيل صحة الوادي الجديد للمستشفيات: تسهيل حصول المواطن على الخدمة دون معوقات

أجرى الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، زيارة قسم الغسيل الكلوي بمستشفى الخارجة التخصصي، بتكليف من اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، في إطار المتابعة المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وخلال الجولة، اطمأن وكيل الوزارة الصحة على سير العمل داخل القسم، وتابع حالة المرضى أثناء جلسات الغسيل الكلوي، ومستوى الرعاية الطبية المقدمة لهم. كما راجع توافر المستلزمات الطبية والأدوية الخاصة بجلسات الغسيل، وأكد على الالتزام الكامل بتطبيق معايير مكافحة العدوى والإجراءات الوقائية لضمان سلامة المريض.

وشدد الدكتور شريف صبحي، على أهمية الصيانة الدورية للأجهزة الطبية والتأكد من جاهزيتها، إلى جانب توفير كل أوجه الدعم للمرضى وتسهيل حصولهم على الخدمة دون أي معوقات، موجهًا الشكر لطاقم التمريض والفنيين على جهودهم في تقديم خدمة متميزة للمرضى.

تأتي هذه الزيارة ضمن خطة مديرية الصحة بالوادي الجديد للمتابعة الميدانية المستمرة لمستشفيات المحافظة، بما يضمن رفع كفاءة الخدمات الصحية وتقديم أفضل رعاية ممكنة للمواطنين.

وتولي محافظة الوادي الجديد اهتمامًا كبيرًا بتطوير المنظومة الصحية من خلال خطة شاملة تستهدف رفع كفاءة المستشفيات وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية، إلى جانب دعم الكوادر البشرية من أطباء وتمريض وفنيين.

وتأتي الزيارات الميدانية لمسئولي الصحة بالمحافظة في إطار متابعة مستوى الأداء وتقديم الرعاية اللازمة للمرضى خاصة في الأقسام الحيوية مثل الغسيل الكلوي التي تخدم شريحة كبيرة من المرضى بشكل دوري. كما يتم التركيز على الالتزام بمعايير الجودة ومكافحة العدوى، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لضمان تقديم خدمة طبية آمنة وفعالة تلبي احتياجات المواطنين.

ويأتي ذلك تماشيًا مع توجهات الدولة في تحسين جودة الخدمات الصحية بالمحافظات الحدودية، وتخفيف الأعباء عن المرضى وذويهم، من خلال توفير الرعاية المتخصصة .