محافظات

كعب داير .. سقوط اللص الدوار ويعلن توبته أمام النيابة

الغربية أحمد علي

تمكنت ضباط مباحث المحلة بمديرية أمن الغربية من إلقاء القبض علي المدعو "كريم .ا" 37 سنة بتهمه ارتكاب وقائع  بالمغافلة بسرقة مبالغ مالية من داخل أحد مطاحن البن بمنطقة ميدان الامام بمدينة المحلة.

ضبط المتهم 


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من المواطن "ع.ا" يفيد بسرقة مبالغ مالية كبيرة من مطحن البن الخاص له بمنطقة ميدان الامام بنطاق دائرة القسم.

تفاصيل الواقعة


كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.
وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان المحلة بالتنسيق مع مباحث أول المحلة من ضبط المتهم المذكور المعروف بـ"اللص الدوار" وتم التحفظ على المضبوطات.

لحظات سقوط المتهم 


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية ضبط اللص الدوار المحلة سرقات ثان المحلة

