الوزراء: ضم 299 شهيدا ومتوفى و98 مصابا لصندوق تكريم الشهداء
الوزراء يعتمد اجتماع اللجنة العليا للتعويضات.. تفاصيل
وزيرا التضامن والتعليم يوقعان بروتوكول بشأن الانتفاع بمبنيين تابعين لوزارة التضامن لإقامة مجمع مدارس
عباس: إدارة غزة بعد الحرب ستقودها شخصية من السلطة الفلسطينية
عجول هائمة في الشوارع .. قرار رسمي في محافظة بورسعيد
قرار صادم للاحتلال| اليويفا يعتزم حظر مشاركة إسرائيل في البطولات الأوروبية
العريس مش موجود.. صاحبة تريند فيديو "مهندس الميكانيكا" تكشف مفاجأة
رابطة الأندية تعدّل مواعيد مباريات رباعي السوبر المصري في الدوري قبل السفر للإمارات
التخطيط: 185 مشروعا لوزارة الشباب بإجمالي استثمارات 625 مليون جنيه
بعد تطبيق الحد الأدنى.. موعد صرف مرتبات الموظفين عن الأشهر المتبقية في 2025
من 2025 لـ 2030.. أسامة حسني يرد على مدحت شلبي ويظهر تأشيرة أمريكا
أبو مازن: حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني ومكانها خارج مستقبل غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

وزيرا التضامن والتعليم يوقعان بروتوكول بشأن الانتفاع بمبنيين تابعين لوزارة التضامن لإقامة مجمع مدارس

وزيرا التضامن والتعليم
وزيرا التضامن والتعليم
ياسمين بدوي

وقعت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بروتوكول بين الوزارتين بشأن التعاون والتنسيق الكامل لمنح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الانتفاع بمبنيين تابعين لوزارة التضامن الاجتماعي بمنطقتي "المرج ومؤسسة الزكاة"، بمحافظة القاهرة، والاستفادة من مسطح "15 فدان" بالموقع المشار إليه بغرض إقامة مجمع مدارس عليها، والتي يتم إنشاؤها وإدارتها بمعرفة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها لتوقيع بروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لما يمثله التعليم من أولوية مهمة، حيث سيتم إنشاء مجمع مدارس في تلك المنطقة، وهو ما سيكون له أثر إيجابي على الطلاب.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي تنتهج مبدأ الاستثمار في رأس المال البشري، مشيرة إلى أن هناك تعاونا وثيقا بين وزارتي التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والتعليم الفني، وشهد هذا العام انطلاق الدراسة في عدد من مراكز تنمية الأسرة والطفولة بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في محافظات "الإسماعيلية، البحيرة، الوادي الجديد، قنا، سوهاج، أسوان، الدقهلية، المنوفية، الشرقية"، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارات التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والتنمية المحلية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي،وستوفر تلك المراكز بيئة آمنة ومحفزة للطفل من عمر 4 إلى 6 سنوات من خلال توفير خدمات تعليمية واجتماعية ونفسية وترفيهية عالية الجودة تلبي احتياجات الطفل في المراحل العمرية الأولى.

ومن جانبه، أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أهمية توقيع هذا البروتوكول مع وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك لأن إنشاء مجمع مدارس في تلك المنطقة سيعود بالنفع لمواجهة الكثافات الطلابية وإقامة مثل هذا المجمع يساهم في تطوير الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب في إدارة المرج التعليمية.

تقديم حلول عملية

وتوجه السيد محمد عبد اللطيف بخالص الشكر والتقدير لوزيرة التضامن الاجتماعي التي سعت للمساهمة في تقديم حلول عملية، وهو ما يؤكد التكامل والتنسيق الذي تعمل من خلاله الحكومة، مشيرا إلى أنهم سيبذلون قصارى الجهود لكي يكون هذا المجمع التعليمي جاهزا مع انطلاق العام الدراسي المقبل.

وبموجب البروتوكول تلتزم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بوضع شعار وزارة التضامن الاجتماعي على المدارس والمباني التي يتم إقامتها، وكذا في جميع الفعاليات الخاصة بها، واعتبار هذا المشروع المزمع إبرامه مشروع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وحضر توقيع البرتوكول المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار كريم قلاوي نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذ هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار أشرف سيد المستشار القانوني لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

الدكتورة مايا مرسي التضامن وزير التربية والتعليم المرج ومؤسسة الزكاة إقامة مجمع مدارس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

