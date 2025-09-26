قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أخبار الوادى الجديد| الانتهاء من إجراءات التعاقد مع مدرسي مسابقة 30 ألف معلم.. والتعليم تستجيب لشكوى أولياء أمور طلاب مدرسة تجارى خدمات

وكيل التربيه والتعليم بالوادى الجديد
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

تعليم الوادى الجديد: الانتهاء من إجراءات التعاقد مع معلمي مسابقة 30 ألف معلم

أعلن الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، عن الانتهاء من إجراءات التعاقد للمعلمين الناجحين بالمرحلة الثالثة من مسابقة 30 ألف معلم على مستوى مراكز المحافظة، برعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وحنان مجدى نائب المحافظ.

وأوضح وكيل تعليم المحافظة، أنه جرى استلام مسوغات التعاقد من المعلمين الجدد ومراجعتها، وتم توزيع المعلمين لسد العجز بالتخصصات المختلفة منها اللغة العربية والعلوم واللغة الإنجليزية، وهنأ المعلمين والمعلمات الجدد متمنيا لهم التوفيق والسداد بما فيه خدمة العملية التعليمية.

تعليم الوادى الجديد تستجيب لشكوى أولياء الأمور طلاب مدرسة "تجارى خدمات" بالخارجه

أكد الدكتور سامي فضل، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، أنه تمت الاستجابة الفورية لشكوى بعض أولياء أمور طلاب التعليم التجاري (خدمات) بمدرسة المروة التجارية بإدارة الخارجة، بتوفير فصول وكتب مدرسية مع انطلاق العام الدراسي الجديد، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الإقليم بسرعة بحث وحل أي شكاوى تخص الطلاب.

وأوضح "فضل" أن المديرية تواصلت مع الوزارة بخصوص الكتب، وجارٍ تحديد قيمة مصروفاتها، لتسليمها للطلاب عقب سداد الرسوم وفقًا للقرار الوزاري رقم 160 لسنة 2020، مع الالتزام بعدم حرمان أي طالب من حقه التعليمي.

وفيما يخص الفصول الدراسية، أوضح أنه تم تخصيص فترتين بمدرسة المروة التجارية لضمان استيعاب جميع الطلاب، خصصت الفترة الصباحية من السابعة والنصف صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا لطالبات النظامي والخدمات، بينما خصصت الفترة المسائية من الثانية عشرة والنصف ظهرًا لطلاب النظامي والخدمات، حرصًا على راحة وسلامة الجميع.

وأكد مدير عام التعليم أن المديرية تتابع عن قرب انتظام العملية التعليمية بجميع مدارس المحافظة، وتعمل على تذليل العقبات تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، وبما يضمن تقديم خدمة تعليمية متميزة لأبناء الوادي الجديد.

وتولي محافظة الوادي الجديد اهتمامًا كبيرًا بقطاع التعليم في مختلف مراحله، حيث يضع اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الإقليم، ملف التعليم على رأس أولوياته ضمن خطة التنمية الشاملة للمحافظة. 

ويأتي ذلك من خلال التوسع في إنشاء المدارس الجديدة، ودعم الفصول المكدسة، وتوفير المناخ التعليمي الملائم للطلاب. كما تعمل مديرية التربية والتعليم بقيادة الدكتور سامي فضل على المتابعة اليومية لسير العملية التعليمية داخل الإدارات الخمس، والاستجابة الفورية لشكاوى أولياء الأمور والطلاب.

جامعة الوادي الجديد الأهلية ترد على منشورات مضللة عن وظائف بالمدن الجامعية

تقدمت جامعة الوادي الجديد الأهلية بخالص التهنئة إلى جميع منتسبيها وأبناء محافظة الوادي الجديد بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، متمنية لهم دوام النجاح والتوفيق.


ونشرت جامعة الوادي الجديد الأهلية بيانًا رسميا لها جاء فيه: انطلاقا من مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، وحرصًا على سد العجز في العمالة، أعلنت جامعة الوادي الجديد، عن شغل عدد من الوظائف المؤقتة بالمدن الجامعية لاختيار أفضل العناصر للانضمام إلى منظومة العمل داخل هذه الجامعة الوليدة. وقد جرى نشر الإعلان رسميًا عبر الصفحات الرسمية لكل من جامعة الوادي الجديد .

وعلى الرغم من أن إجراءات التعيين لم تُستكمل بعد، حيث لم تُعقد أي اختبارات أو مقابلات ولم تُبرم أي عقود مع المتقدمين، فقد رصدت الجامعة مؤخرًا تداول بعض الصفحات غير الرسمية لمعلومات مغلوطة وكاذبة بشأن مستوى الأجور اليومية المقررة للمتقدمين لهذه الوظائف.

وإذ تؤكد جامعة الوادي الجديد، أن هذه الأخبار عارية تمامًا من الصحة ولا أساس لها من الواقع، فإنها ترى في ترويج مثل هذه الادعاءات إساءة مباشرة لسمعتها ومحاولة لتشويه صورتها أمام الرأي العام، فضلا عما قد تسببه من بلبلة وتعكير للصفو العام وتعيد الجامعة التشديد على التزامها الدائم بالوضوح والمصداقية في كل ما يتعلق بإعلاناتها وإجراءاتها.
وانطلاقًا من مسؤولية ها القانونية والمجتمعية، فقد شرعت الجامعة بالفعل في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أمام الجهات المختصة ضد كل من نشر أو تداول تلك الأخبار الكاذبة.
وتدعو الجامعة في ختام بيانها جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، إلى تحري الدقة والموضوعية والاعتماد على المصادر الرسمية للجامعة، سواء عبر موقعها الإلكتروني أو من خلال البيانات الإعلامية الصادرة عنها.

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد تعليم

