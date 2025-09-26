مدير تعليم الإسكندرية: نتعاون مع المجتمع المدني لتحقيق التنمية

استقبل الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية وفدًا من مؤسسة مصر الخير بقيادة الدكتور صابر حسن رئيس قطاع التعليم بالمؤسسة، وجاء ذلك بحضور نجلاء سليم وكيل المديرية وأمل حسان مدير عام التعليم الفني بالمديرية، وذلك لاختيار مدرسة من مدارس التعليم الفني لرفع كفاءتها، بهدف سد الفجوة بين احتياجات سوق العمل ومخرجات التعليم ، ودعم سوق العمل المصري بما يحتاجه من الأيدي العاملة الماهرة، وذلك وفقًا للتوجه الرئاسي نحو الاهتمام بالتعليم الفني.

وتمت زيارة مدرسة الاسكندرية الفنية المتقدمة العسكرية بادارة وسط ومدرسة الورديان الفنية المتقدمة العسكرية بإدارة غرب التعليمية.

أكد أبوزيد على ضرورة تكاتف مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق التنمية الشاملة مشيدًا بتقديره لجميع الداعمين لتعليم الإسكندرية في اطار المسئولية المجتمعية والتربوية لهذه المؤسسات.

أشار أبو زيد إلى أهمية تطوير منظومة التعليم الفني، مؤكداً على أن التعليم الفني شهد نقلة نوعية في ظل إهتمام القيادة السياسية بهذه النوعية من التعليم وكذلك تغيير النظرة المجتمعية للتعليم الفني من خلال التوعية المستمرة وتحويل مدارس التعليم الفني للتأسيس العسكري مما أضفي عليها انضباطًا مميزًا.

يأتي هذا في ضوء وتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وأحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بالاهتمام بالتعليم الفني لكونه قاطرة التنمية لمصر المستقبل.