أذكار المساء الصحيحة.. أدعية تحفظك من كل مكروه طوال الليل
غدًا آخر موعد للتقديم| رابط وظائف الأزهر الشريف للمعلمين 2025 والتخصصات المطلوبة
رحمة أحمد تغادر المستشفى بعد تحسن حالتها الصحية
رونالدو ضد بنزيما.. تشكيل قمة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي
ترامب: سأنظر في نقل مباريات كأس العالم 2026 من بعض المدن الأمريكية
قيادي في حركة حماس: نتنياهو كذابُ أشِرْ وإسرائيل باتت منبوذة دوليا
تكهين أجهزة الكمبيوتر القديمة في جميع المدارس .. قرار عاجل الآن
من هو مونيز رويز .. حكم قمة الأهلي والزمالك في الدوري المصري؟
تعقيبا على خطاب نتنياهو.. حماس: إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس حق أصيل
رعب على شواطئ أشدود.. أسماك القرش تجبر إسرائيل على رفع الرايات السوداء | شاهد
الناتو وكوريا الجنوبية يعقدان أول حوار مباشر حول التعاون الصناعي الدفاعي
توصيات مصيرية من الرئيس السيسي لطلاب الأكاديمية العسكرية المصرية.. فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

وزير الاتصالات يبحث مع شركات عالمية التعاون فى مجالات تصميم وتصنيع الإلكترونيات

وزير الاتصالات
وزير الاتصالات
أحمد عبد القوى

فى ختام زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عددًا من الاجتماعات فى ولاية كاليفورنيا مع مسؤولى شركات عالمية، تم خلالها بحث فتح آفاق جديدة للتعاون فى مجالات تصميم وتصنيع الإلكترونيات والذكاء الاصطناعى.

وفى هذا السياق؛ اجتمع الدكتور عمرو طلعت مع وى شياو مدير قطاع اعتماد الذكاء الاصطناعى فى الأسواق الناشئة بشركة Nvidia. حيث استعرض الاجتماع أبرز الحلول التكنولوجية والمبادرات التى تقدمها الشركة لبناء القدرات فى مجال الذكاء الاصطناعى، إلى جانب مشروعاتها فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. كما تم تسليط الضوء على جهود الدولة المصرية فى تبنى تقنيات الذكاء الاصطناعى، وإعداد كوادر متخصصة قادرة على توظيف هذه التقنيات فى تسريع عمليات التحول الرقمى.

كما بحث الدكتور عمرو طلعت مع سانجاى جاجيندرا الرئيس والمدير التنفيذى للعمليات بشركة AsteraLabs المتخصصة فى صناعة أشباه الموصلات سبل تعزيز التعاون المشترك والاستفادة من الكوادر المصرية.

كذلك التقى الدكتور عمرو طلعت بستيفن أوزيجبو رئيس الشراكات الحكومية والنظم الإيكولوجية بشركة ARM وعدد من قيادات الشركة المتخصصة فى صناعة أشباه الموصلات. تناول اللقاء بحث فرص الاستثمار فى مصر، فى ضوء ما تتمتع به من مقومات تنافسية فى مجال تصميم وتصنيع الإلكترونيات.

حضر اللقاءات المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، والمهندسة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والأستاذة/ سماح عزيز رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور ياسر عبدالبارى رئيس برنامج صناعة الإلكترونيات بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

فى سياق متصل، قام الوفد المصرى بزيارة شركة Flextronics، إحدى كبرى الشركات العالمية فى صناعة الإلكترونيات، حيث التقى كلًا من كاميرون كار الرئيس التنفيذى لاستراتيجيات الشركة، والمهندس أحمد سامى طنطاوى نائب الرئيس التنفيذى لتطوير الأعمال بالشركة، وتم خلال الزيارة استعراض تطور صناعة الإلكترونيات فى مصر، وما تتمتع به من ميزات تنافسية تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لصناعة الإلكترونيات وأجهزة الاتصالات. كما شملت الزيارة جولة داخل مصانع الشركة.

جدير بالذكر أن الدكتور عمرو طلعت قام بزيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية استغرقت أربعة أيام، شملت المشاركة فى فعاليات المنتدى العالمى لأشباه الموصلات GSA، وهو أحد أبرز الفعاليات العالمية فى هذا المجال، ويهدف إلى مناقشة سبل تبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة للتعاون فى مجال أشباه الموصلات. كما تضمنت الزيارة عقد سلسلة من اللقاءات الثنائية فى ولايتى نيويورك وكاليفورنيا مع مجموعة من الشركات الأمريكية والعالمية لمناقشة فرص توسيع التعاون والاستثمار فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وزير اتصال اتصالات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

