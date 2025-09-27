التصريح بدفن جثة شخص لقي مصرعه في حادث تصادم بالقليوبية

صرحت جهات التحقيق في القليوبية بدفن جثة شخص لقي مصرعه إثر حادث تصادم على الطريق الدائري، وذلك عقب الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها، وسماع أقوال أهلية المتوفي.



ولقي شخص مصرعه وأصيب 6 آخرين في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل، على الطريق الدائري بمنطقة أم بيومي التابعة لمدينة شبرا الخيمة في محافظة القليوبية.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغًا بالحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى قليوب التخصصي لتلقي العلاج اللازم، فيما تبقى جثة الضحية بمكان الواقعة لحين وصول جهات التحقيق والشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق.