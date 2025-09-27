برلماني: زيادة الصادرات الزراعية يؤكد القدره التنافسية في الأسواق العالمية

قال المهندس عبد السلام الجبلي، عضو مجلس الشيوخ والأمين المساعد بحزب مستقبل وطن بالدقهلية، أن تجاوز حجم الصادرات الزراعية المصرية نحو 7.2 مليون طن بزيادة أكثر من 600 ألف طن عن نفس الفترة العام الماضي، يؤكد حجم الجهود المبذولة من الدولة في القطاع الزراعي.

وأضاف الجبلي، في تصريحات اليوم، أن القطاع الزراعي يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية علي مدار السنوات الماضية، عبر عدد من المشروعات القومية سواء في مجال استصلاح الأراضي والتوسع في الرقعة الزراعية أو مجال معالجة المياه والحفاظ عليها وكذلك العمل علي دعم المستلزمات والأسمدة وتوفيرها للمزارعين وتفعيل نظام الزراعات التعاقدية.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن وزارة الزراعة بشأن الصادرات الزراعية المصرية، تكشف عن نجاح مصر في تصدير كميات كبيرة من الموالح والبطاطس والبصل والفاصوليا، بالإضافة إلي العنب، المانجو، الطماطم الطازجة، الثوم الطازج، الرمان، الفراولة الطازجة، والجوافة.

وأوضح، أن لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ سبق وأوصت بالتوسع في التصنيع الغذائي للاستفادة من حجم الإنتاج الزراعى، وتعظيم الاستفادة منه، من خلال إضافة قيمة مضافة إليه عبر مجال التصنيع، مما يؤدى في النهاية إلي مضاعفة حجم التصدير الزراعى وزيادة حجم العائد الدولارى.

وأشار إلي أن هذه الأرقام مشجعة وتعكس حجم الطفرة التي حققتها الصادرات الزراعية المصرية في ظل المنافسة العالمية، وهو ما يؤكد أمرا هاما وهو جودة الإنتاج الزراعى المصرى وقدرته التنافسية في الأسواق العالمية.

ودعا الجبلي إلي تفعيل توصيات لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ مع دراسة احتياجات الأسواق العالمية، والعمل علي توفير احتياجاتها على الصناعة المصرية.

وكان علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أعلن عن حجم الصادرات الزراعية المصرية، حتى الآن، والذي تجاوز حوالي 7.2 مليون طن، وذلك بزيادة أكثر من 600 ألف طن عن نفس الفترة العام الماضي.



وأكد الوزير أن هذا النجاح يقوم على الجهود المشتركة للمزارعين والمنتجين والمصدرين والجهات الرقابية.