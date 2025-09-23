وزير الزراعة يعلن عن كواليس تجاوز الصادرات الزراعية المصرية لـ 7.2 مليون طن

كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كواليس تجاوز الصادرات الزراعية المصرية لـ 7.2 مليون طن، قائلا: إن تلك الأرقام هي أرقام مبشرة، مشيرا إلى أن هناك نموا سنويا بالحاصلات الزراعية المصدرة حوالي من 15 إلى 20%.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، أنه يتم إستهداف هذا العام الوصول إلى 12 مليار دولار، موضحا أن هناك شراكة وتكامل ما بين المجلس التصديري والقائمين على وزارة الزراعة بالمعامل والتقنيات، وبالتالي هذا أثر كبير.

وتابع: “هناك أزمة فى المياه ولكن لا يوجد أزمة فى الأراضي الزراعية، وهذا بفضل التقنيات الحديثة والرئيس السيسي والمشاريع العملاقة التي قامت، منها مشروع الدلتا الجديد”.