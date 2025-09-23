زراعة الشرقية تنفذ ندوة إرشادية عن أهم توصيات النهوض بمحصول الفاصوليا الخضراء

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية الندوات الإرشادية التي تساعد في تنمية القطاع الزراعي وزيادة إنتاجية المحاصيل وكذلك تحسين المعاملات الزراعية للمزارعين ورفع مستوى معيشتهم وتحقيق الإكتفاء الذاتي.

وأوضح المهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة أنه بالإشتراك مع معهد بحوث البساتين قامت المديرية بتنفيذ ندوة إرشادية عن التوصيات اللازمة لزراعة محصول الفاصوليا الخضراء بحضور المهندس أشرف الدمرداش مدير إدارة الإرشاد الزراعى والمهندس محمود عنان بإدارة البساتين.

وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن الندوة التي قدمتها الدكتورة أميمة عثمان بقسم بحوث تداول الخضر بالمعهد تناولت الحديث عن العمليات التى تجرى على الخضروات و الثمار بداية من الجمع إلى أن تصل إلى المستهلك والتى تشمل ( الجمع الجيد - الفرز- التدريج - المعالجة - إزالة الأجزاء غير المرغوبة - التطهير - التشميع- اللف و التعبئة).

وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى ضرورة مراعاة عمليات التداول السليمة التى يجب اتباعهاعند شحن وتصدير محصول الفاصوليا ومنها عدم شحنها مع ثمار الكنتالوب حيث كلاهما من المحاصيل الحساسة لغاز الإيثيلين الذي يؤدى إلى سرعة وصول القرون لمرحلة الشيخوخة وإختفاء اللون الاخضر.