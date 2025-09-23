وزير التعليم يفتتح مدرسة "فوزي الدهشوري" في أنشاص الرمل بالشرقية

افتتح محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، مدرسة "فوزي السيد الدهشوري للتعليم الأساسي" بقرية أنشاص الرمل التابعة لإدارة بلبيس التعليمية، والتي تم إنشاؤها بالتعاون مع بنك التنمية الألماني على مساحة ١٨٥٠ مترًا مربعًا، وتضم ١١ فصلًا دراسيًا (٦ فصول ابتدائي، ٣ فصول إعدادي، وفصلين لرياض الأطفال) بطاقة استيعابية تبلغ ٣٦٠ طالبًا وطالبة.

وخلال الإفتتاح، تفقد الوزير والمحافظ الفصول الدراسية والمعامل وحجرات الأنشطة والمكتبات، واطمأنا على تسليم الكتب المدرسية للطلاب منذ اليوم الأول، وتوافر الوسائل التعليمية الحديثة لضمان انتظام العملية التعليمية بجدية.

كما حرص الوزير على إجراء حوار مع التلاميذ للتعرف على التزامهم بالحضور وانطباعاتهم عن المدرسة، ووجه لهم رسائل تشجيعية تحثهم على الجد والاجتهاد.

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أن افتتاح المدرسة يأتي في إطار جهود الوزارة لخدمة أبناء القرية وتقديم خدمة تعليمية متميزة لهم.

وشدد السيد الوزير على أهمية التزام الطلاب بالإنضباط داخل المدارس والإلتزام بالحضور، بجانب المشاركة الفعالة في الأنشطة الصفية واللاصفية التي تسهم في تنمية مهارات الطلاب وصقل شخصياتهم.

كما أوضح الوزير أن نجاح العملية التعليمية يعتمد على التعاون بين المعلمين وأولياء الأمور والطلاب، موجهاً الشكر للمعلمين على جهودهم وحرصهم على بدء الدراسة بجدية من اليوم الأول، ومؤكدًا أن انتظام الطلاب داخل الفصول يمثل الخطوة الأولى لضمان جودة التعليم.

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف على أن الدولة ماضية في خطتها للتوسع بإنشاء مدارس جديدة وتطوير القائم منها تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالإرتقاء بجودة العملية التعليمية.

كما التقى الوزير بعدد من أولياء الأمور خارج المدرسة، ودار حوار مفتوح حول آرائهم في نظام البكالوريا، مؤكدا أن الوزارة تواصل جهودها لتقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب.

وشدد الوزير خلال لقائه بأولياء الأمور على أهمية التزام أبنائهم الطلاب بالحضور اليومي إلى المدارس، موضحًا أن الانضباط يمثل حجر الأساس في نجاح العملية التعليمية.

ومن جانبه، أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المحافظة تسعى لبذل كل الجهود للتوسع في أعداد المدارس ودعم العملية التعليمية من خلال تحسين البنية التحتية والخدمات بالمدارس، بالتعاون الكامل مع وزارة التربية والتعليم.

وأضاف المحافظ أنه احتفالاً بالعيد القومي للمحافظة وتزامناً مع بدء العام الدراسي تم دخول 25 مشروعا بقطاع الأبنية التعليمية تم اقامتهم بتكلفة 464 مليون 200 ألف جنيه الخدمة الفعلية بهدف الإرتقاء بالمنظومة التعليمية وتقديم تعليم جيد للأجيال القادمة للمشاركة في بناء مستقبل وطننا الغالي مصر.