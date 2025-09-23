قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود والقنوات الناقلة
الرئيس الإيراني: لا يمكن التفاوض مع من يريد فرض رأيه بالتسلط والهيمنة
أسعار الذهب في مصر اليوم 23 سبتمبر 2025
مصر تؤكد التزامها بالحوار الثقافي وتدعو لحماية التراث الفلسطيني
حالة الطقس اليوم: أجواء خريفية معتدلة على القاهرة والمحافظات
البلدي بـ 130 جنيها.. أسعار الدواجن في الأسواق اليوم
وزير التعليم يتوجه للشرقية لإفتتاح مدرسة فوزي السيد الدهشوري
روسيا تستهدف البنية التحتية لمطار أوكراني بالقرب من مدينة كونوتوب
درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر والعواصم العربية والعالمية
الليلة .. بيراميدز في ضيافة أهلي جدة على كأس بطل القارات الثلاث
الأونروا: الاحتلال يشدد القيود المفروضة على الحركة في الضفة الغربية
على مكتب الوزير .. تفاصيل 29 مشروعًا صحيًا جاريًا في 12 محافظة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير التعليم يتوجه للشرقية لإفتتاح مدرسة فوزي السيد الدهشوري

وزير التعليم
وزير التعليم
ياسمين بدوي

يفتتح اليوم محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ، مدرسة فوزي السيد الدهشوري للتعليم الأساسي بقرية انشاص الرمل التابعة لادارة بلبيس التعليمية بمحافظة الشرقية

وعلى جانب اخر كانت قد أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تدريبات "سفراء التطوير"، والتي تُعد سلسلة جديدة من التدريبات الرامية إلى توطين المعرفة، وبناء ثقافة تبادلها بين مختلف عناصر المنظومة التعليمية.

يأتي ذلك استكمالًا للنهج الذي انتهجته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال العام الماضي، والهادف إلى وضع سياسات تعليمية تنبع من صوت الميدان وبمشاركة جميع أطراف العملية التعليمية من معلمين وموجّهين ومديري المدارس والإدارات التعليمية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  أن برنامج تدريبات "سفراء التطوير" يهدف إلى تمكين السفراء من نقل فلسفة المناهج الجديدة وما تحمله من مردود إيجابي على الطلاب والعملية التعليمية، بل وعلى مستقبل التعليم في مصر بوجه عام.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن "سفراء التطوير" انطلقوا في تدريباتهم لنقل المعرفة في جميع أنحاء الجمهورية، ليستمروا خلال الفترة المقبلة في توصيل ما تلقّوه من خبرات ومعارف مباشرة من الخبراء اليابانيين إلى زملائهم في المديريات والإدارات التعليمية، وذلك وفق خطة محكمة وضعتها الإدارة المركزية للتعليم العام بالتعاون مع الموجّهين وسفراء التطوير أنفسهم.

ويأتي هذا في إطار ما نفّذته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من تدريبات مكثفة على المناهج المطوّرة خلال الأشهر الماضية، سواء من خلال ورش عمل حضورية أو تدريبات عبر الفيديو كونفرانس، والتي استهدفت جميع المعلمين بنسبة 100%.

والجدير بالذكر أن سفراء تطوير مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي قد أنهوا تدريباتهم الأسبوع الماضي، بحضور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك على مدار ثلاثة أيام بالتعاون مع الجانب الياباني المطوّر للمنصة اليابانية الأولى في تدريس البرمجة.

وزير التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم مدرسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دونالد ترامب- الرئيس الأمريكي

من بينها مصر... ترامب يعرض مقترح لإنهاء حرب غزة على قادة العرب

محمد صلاح

والدة محمد صلاح مع انطلاق حفل البالون دور: الحمد لله على كل حال

صلاح

محمد صلاح يحصل على المركز الرابع في سباق الكرة الذهبية

الاهلي

اهتمام النادي الأهلي بالتعاقد مع البرتغالي برونو .. أحمد حسن يكشف

الدكتور بدر عبد العاطي- وزير الخارجية

وزير الخارجية: لقاء مرتقب غدًا مع الرئيس الأمريكي وعدد من القادة العرب والدول الإسلامية

عثمان ديمبلي

ديمبلي يتوج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2025

رئيس الوزراء

عين على نيويورك.. جهود مصرية لحل الدولتين وسط ابتهاج بالاعتراف الفرنسي بدولة فلسطين| صور

سعر الدولار

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الأثنين

ترشيحاتنا

مجمع كهنة

اجتماع مجمع كهنة إيبارشية الدول الاسكندنافية برئاسة نيافة الأنبا أباكير

القداس الإلهي

رسامة شمامسة جدد بإيبارشية بني سويف على يد الأنبا غبريال

العودة الطوعية للأشقاء السودانيين

سكك حديد مصر تعزز الطاقة الاستيعابية لقطارات العودة الطوعية للسودانيين

بالصور

فريدة فهمي في ضيافة درية شرف الدين .. الخميس

فريدة فهمي
فريدة فهمي
فريدة فهمي

لا تتبع الترندات.. 10 عادات غذائية بسيطة تحسن صحتك اليومية

10 عادات غذائية بسيطة تحسن صحتك اليومية
10 عادات غذائية بسيطة تحسن صحتك اليومية
10 عادات غذائية بسيطة تحسن صحتك اليومية

ليلى أحمد زاهر تستلم جائزتها في مهرجان الفضائيات العربية

ليلي احمد زاهر
ليلي احمد زاهر
ليلي احمد زاهر

نيسان تتفوق على تسلا بنظام الذكاء الاصطناعي ProPilot الجديد

نيسان ProPILOT
نيسان ProPILOT
نيسان ProPILOT

فيديو

الفتاة

حبس المتهم بتتبع فتاة حتى منزلها ومعاكستها في كفر الشيخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

المزيد