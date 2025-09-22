قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
30 صورة ترصد انتظام الدراسة في جميع مدارس محافظة القاهرة اليوم
دعاء آخر أيام شهر ربيع الأول.. لا تفوته يجلب لك خير الدنيا والآخرة
الخارجية الألمانية: هدفنا إقامة دولة فلسطينية ولا سبيل سوى حل الدولتين
بعد واقعة الأسورة.. طلب برلماني عاجل لتأمين المتاحف والمواقع الأثرية
رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني تتفقد مدارس السويس وتتابع تسليم الكتب
وفاة شخص وإصابة ثلاثة آخرين في حادث تصادم بالطريق الصحراوي الغربي بإسنا
إبادة منذ ساعات الصباح .. ارتقاء عدد مستمر من الشهداء بغزة
مصر تؤكد للصليب الأحمر رفض التهجير ودعم وقف الحرب في غزة
حرارة وأمطار على هذه المناطق.. طقس اليوم الاثنين 22 سبتمبر 2025
انطلاقة جديدة للعلاقات المصرية السنغافورية مع زيارة الرئيس شانموجاراتنام إلى القاهرة
تلقي الهدايا والجمع بين وظيفتين.. محظورات على موظفي القطاع الخاص في القانون الجديد
مسيرات روسية تستهدف مطار بوريسبيل المدني الدولي شرق العاصمة الأوكرانية
أخبار البلد

30 صورة ترصد انتظام الدراسة في جميع مدارس محافظة القاهرة اليوم

انتظام الدراسة في المدارس
ياسمين بدوي

انتظمت الدراسة اليوم بشكل ملحوظ في جميع مدارس محافظة القاهرة في ثاني أيام العام الدراسي الجديد ، وسط حالة من الانضباط التام

حيث شهد اليوم  الثاني في العام الدراسي الجديد في مدارس محافظة القاهرة ، حضور منظم وإقبال كبير من الطلبة وسط استمرار الأجواء الاحتفالية الخاصة ببدء الدراسة .

وكانت قد شددت الدكتورة همت أبوكيلة مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة  على أن الانضباط والالتزام هما ركيزتان أساسيتان في العملية التعليمية، حيث يخلقان بيئة منظمة وآمنة للتعلم ويساعدان في بناء شخصية الطالب المسؤول ويزيدان من فرص نجاحه ، وأكدت أن الالتزام بقواعد المدرسة والحضور المنتظم والسلوك الإيجابي ضروري لضمان تحقيق أهداف التعليم . 

دخول الطلاب للمدارس على مراحل خلال الأسبوع الأول للدراسة

وكان قد وجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن يتم دخول الطلاب للمدارس على مراحل خلال الأسبوع الأول للدراسة، بما يضمن إتاحة الفرصة للتركيز مع الطلاب وتحقيق الانضباط الكامل داخل المدارس.

وفي هذا الإطار ، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، عن جداول تنظيم عملية دخول الطلبة للمدارس في جميع المراحل التعليمية مع بدء العام الدراسي الجديد 2025 / 2026 مؤكدة ما يلي :

  •  يبدأ العمل يوم السبت في المدارس التي تعمل يوم السبت 
  •  يخصص يوم الأحد 21 سبتمبر 2025 لاستقبال طلاب KG1 و الصف الأول الابتدائي ، والصف الأول الإعدادي ، والصف الأول الثانوي
  •  يخصص يوم الاثنين 22 سبتمبر 2025 لاستقبال طلاب KG2 و الصف الثاني الابتدائي ، والصف الثاني الاعدادي ، والصف الثاني الثانوي بالإضافة لما سبق
  •  يخصص يوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 لاستقبال طلاب الصف الثالث الابتدائي ، والصف الثالث الاعدادي ، والصف الثالث الثانوي ، بالإضافة لكل ما سبق
  •  يخصص يوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025 لاستقبال طلاب الصف الرابع الابتدائي ، والصف الخامس الابتدائي بالإضافة لكل ما سبق
  •  يخصص يوم الخميس 25 سبتمبر 2025 لاستقبال طلاب الصف السادس الابتدائي بالإضافة لكل ما سبق


 

مدارس محافظة القاهرة العام الدراسي الجديد الدراسة العام الدراسي

