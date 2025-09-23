قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل.. وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية
وزير المالية يبحث مع رجال الأعمال الألمان تعزيز التعاون الاقتصادي وخفض تكاليف التجارة
وصول عناصر من القوات البحرية إلى تركيا للمشاركة فى تدريب بحر الصداقة 2025
قفزة في التبادل التجاري بين مصر ورواندا.. وشراكات استثمارية واعدة تدعم التعاون الإفريقي
فخري الفقي في حواره لـ« صدى البلد»: مصر تستهدف معدل نمو 7% بحلول 2030.. القطاع الخاص يقود الاستثمارات.. استقرار الدولار رهين بالبرنامج الاقتصادي.. ورأس المال البشري مفتاح النمو المستدام للدولة
أذكار الصباح حصن المسلم.. رددها واحفظ نفسك من شياطين الإنس والجن
استونيا تستعد لنشر مقاتلات بريطانية على أراضيها تحمل أسلحة نووية
رسالة مصر إلى المجتمع الدولي: إما سلام عادل ودائم أو بقاء الشرق الأوسط أسير الصراعات| ماذا قال رئيس الوزراء؟
الصحة بغزة: أزمة نقص الوقود بالمستشفيات تدخل مرحلة في غاية الخطورة
آخر فرصة لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية لتسجيل رغباتهم بالجامعات التكنولوجية.. اليوم
9 نجوم.. غيابات الأهلي قبل مواجهة حرس الحدود في الدوري
شاهد .. انتظام الدراسة وارتفاع نسب الحضور بالمدارس اليوم
أخبار البلد

وزير الزراعة يهنئ 9 باحثين بعد إدراجهم ضمن قائمة ستانفورد لأفضل العلماء

وزير الزراعة
وزير الزراعة
شيماء مجدي

تقدم علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بخالص التهنئة والتقدير لـ تسعة باحثين من مركز البحوث الزراعية، والذين تم إدراجهم ضمن القائمة السنوية المرموقة لجامعة ستانفورد الأمريكية بالتعاون مع مؤسسة السفير العالمية، والتي تضم أفضل 2% من العلماء الأكثر تأثيرًا على مستوى العالم.

وأكد وزير الزراعة، أن هذا الإنجاز يعكس الجهود البحثية المتميزة التي يقوم بها علماء مصر في مختلف المجالات العلمية، وخاصة في قطاع الزراعة الذي يعد ركيزة أساسية للأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

وأشار الوزير ، إلى أن اختيار هؤلاء الباحثين جاء بناءً على معايير دقيقة للغاية تشمل عدد الاستشهادات البحثية، ومؤشر h-index، وجودة الأبحاث المنشورة في المجلات العلمية الدولية المرموقة، مما يؤكد على المكانة العلمية المتقدمة التي يحظون بها.

وأضاف أن الوزارة لن تدخر جهدًا في دعم وتشجيع البحث العلمي التطبيقي، وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لضمان استمرار هذا التميز، بما يخدم استراتيجية الدولة في تحقيق نهضة شاملة في القطاع الزراعي.

من جهته، قال الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، ان التصنيف الذي اصدرته جامعة ستانفورد الأمريكية، بالتعاون مع مؤسسة السفير العالمية، لأفضل 2% من العلماء الأكثر تأثيرًا حول العالم، قد شمل كل من: الدكتور محسن عبد التواب والدكتور محمد نبيل منير من المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية، فضلا عن الدكتور محمد السيد عيد، والدكتور شعبان عبدالرحيم من معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة، إضافة إلى الدكتور كامل احمد عبدالسلام من معهد بحوث أمراض النباتات.

وأشار عبدالعظيم، إلى أن القائمة قد شملت أيضا: الدكتور ايهاب ابراهيم من معهد بحوث البساتين، فضلا عن الدكتور احمد شريف من معهد بحوث الصحة الحيوانية، والدكتور فرج ملهط من المعمل المركزي للمبيدات، كذلك الدكتور احمد عبدالقادر عون بالمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف.

