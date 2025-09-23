وزير الزراعة يهنئ 9 باحثين بعد إدراجهم ضمن قائمة ستانفورد لأفضل العلماء

تقدم علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بخالص التهنئة والتقدير لـ تسعة باحثين من مركز البحوث الزراعية، والذين تم إدراجهم ضمن القائمة السنوية المرموقة لجامعة ستانفورد الأمريكية بالتعاون مع مؤسسة السفير العالمية، والتي تضم أفضل 2% من العلماء الأكثر تأثيرًا على مستوى العالم.

وأكد وزير الزراعة، أن هذا الإنجاز يعكس الجهود البحثية المتميزة التي يقوم بها علماء مصر في مختلف المجالات العلمية، وخاصة في قطاع الزراعة الذي يعد ركيزة أساسية للأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

وأشار الوزير ، إلى أن اختيار هؤلاء الباحثين جاء بناءً على معايير دقيقة للغاية تشمل عدد الاستشهادات البحثية، ومؤشر h-index، وجودة الأبحاث المنشورة في المجلات العلمية الدولية المرموقة، مما يؤكد على المكانة العلمية المتقدمة التي يحظون بها.

وأضاف أن الوزارة لن تدخر جهدًا في دعم وتشجيع البحث العلمي التطبيقي، وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لضمان استمرار هذا التميز، بما يخدم استراتيجية الدولة في تحقيق نهضة شاملة في القطاع الزراعي.

من جهته، قال الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، ان التصنيف الذي اصدرته جامعة ستانفورد الأمريكية، بالتعاون مع مؤسسة السفير العالمية، لأفضل 2% من العلماء الأكثر تأثيرًا حول العالم، قد شمل كل من: الدكتور محسن عبد التواب والدكتور محمد نبيل منير من المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية، فضلا عن الدكتور محمد السيد عيد، والدكتور شعبان عبدالرحيم من معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة، إضافة إلى الدكتور كامل احمد عبدالسلام من معهد بحوث أمراض النباتات.

وأشار عبدالعظيم، إلى أن القائمة قد شملت أيضا: الدكتور ايهاب ابراهيم من معهد بحوث البساتين، فضلا عن الدكتور احمد شريف من معهد بحوث الصحة الحيوانية، والدكتور فرج ملهط من المعمل المركزي للمبيدات، كذلك الدكتور احمد عبدالقادر عون بالمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف.