برلماني: الصادرات الزراعية إنجاز عالمي يعكس نجاح القيادة السياسية

أعرب النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، عن فخره بالإنجاز الكبير الذي حققته مصر في قطاع الصادرات الزراعية، بعد أن بلغت 7 ملايين طن، بزيادة ملحوظة مقارنة بالعام الماضي.

وأوضح البلشي في تصريحاته لـ"صدى البلد"، أن هذه القفزة النوعية تعكس رؤية القيادة السياسية وجهودها في تطوير القطاع الزراعي وتعزيز قدرته التنافسية على الساحة الدولية، حتى باتت المنتجات الزراعية المصرية تحجز مكانها على أرفف كبرى المتاجر العالمية.

وأشار إلى أن ما تحقق يمثل نموذجًا عمليًا لتحويل التحديات إلى فرص، من خلال الاعتماد على الزراعة الحديثة، وتطبيق معايير الجودة والسلامة العالمية، والتوسع في فتح أسواق جديدة، وهو ما أضاف قيمة اقتصادية ضخمة للدولة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن أثر هذه الطفرة لا يقتصر على زيادة حصيلة النقد الأجنبي فحسب، بل يمتد أيضًا إلى خلق آلاف فرص العمل، ودعم صغار المزارعين، وتعزيز الصناعات المرتبطة بالقطاع الزراعي.