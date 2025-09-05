برلماني بلجيكي: بروكسل ستعترف بدولة فلسطين لدعم حقوق شعبها ووقف الانتهاكات

قال مالك بن عاشور، النائب في البرلمان الفيدرالي البلجيكي، إن البرلمان البلجيكي سيعتمد خلال الأيام المقبلة، قرارًا رسميًا بالاعتراف بدولة فلسطين، مشددًا على أهمية هذا القرار في حماية الحقوق الدولية للشعب الفلسطيني.

وأشار بن عاشور، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن الشعب الفلسطيني يعاني من انتهاكات جسيمة، تشمل القصف والقتل والدمار، منذ عام 2009، وأن الوضع الإنساني في فلسطين وصل إلى مأساة غير مسبوقة.

وأضاف أن بلجيكا، إلى جانب المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي، تتحمل مسؤولية تاريخية في الضغط على إسرائيل؛ لوقف هذه الانتهاكات، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني.

وأكد أن البرلمان البلجيكي والحكومة يستعدان لاتخاذ مواقف أكثر وضوحًا وقوة؛ من خلال الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، بالإضافة إلى فرض عقوبات سياسية واقتصادية على إسرائيل.