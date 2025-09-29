يهتم الكثيرون بمعرفة المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمطاعم والمولات بعد قرار حكومي رسمي صدر في بيان عن وزارة التنمية المحلية.

مواعيد غلق المحلات والمطاعم

أصدرت وزارة التنمية المحلية بيانًا رسميًا كشفت فيه الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، عن بدء التطبيق الحاسم للمواعيد الشتوية الخاصة بفتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والمولات والورش والأعمال الحرفية اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 26 سبتمبر 2025 في جميع المحافظات.

يأتي ذاك تنفيذًا للمادة السادسة من قرار وزير التنمية المحلية رقم 456 لسنة 2020 الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات، والمتزامن مع بدء التوقيت الشتوي.

أكدت وزيرة التنمية المحلية أن هذه القرارات تأتي في إطار حرص الدولة على إحداث التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين اليومية من خدمات وأنشطة تجارية، وبين ضرورة الحفاظ على المرافق العامة والموارد بصورة حضارية، بما يضمن حسن سير المنظومة وتحقيق الانضباط في الشارع المصري.

وأوضحت أن الهدف الرئيسي هو تقديم خدمات منتظمة للمواطنين في مختلف الأوقات مع ضبط الحركة داخل المدن.

مواعيد فتح وغلق المحال والمولات التجارية

بحسب القرار الوزاري، ستفتح المحال التجارية والمولات أبوابها يوميًا من الساعة 7 صباحًا وحتى 10مساءً، مع مد فترة العمل حتى 11 مساءً في يومي الخميس والجمعة وكذلك في أيام الأعياد والإجازات الرسمية.

ويأتي هذا التنظيم بهدف مراعاة النشاط المسائي المتزايد خلال العطلات وتوفير وقت كافٍ للمواطنين للتسوق.

مواعيد المطاعم والكافيهات والبازارات

أما المطاعم والكافيهات والبازارات فسيكون عملها يوميًا من 5 صباحًا وحتى 12 منتصف الليل، مع تمديد ساعات العمل حتى 1 صباحًا خلال أيام العطلات الأسبوعية والرسمية.

وأكدت الوزيرة أن خدمة التيك أواي وخدمة التوصيل للمنازل (الدليفري) ستستمر على مدار 24 ساعة يوميًا، ضمانًا لتلبية متطلبات المواطنين في أي وقت.

الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية

أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية ستلتزم بمواعيد العمل من 8 صباحًا وحتى 6 مساءً، فيما ستُستثنى الورش الواقعة على الطرق الرئيسية أو المرتبطة بمحطات الوقود أو الخدمات العاجلة للمواطنين من هذه المواعيد، وذلك لاعتبارات خدمية وحيوية.

الأنشطة المستثناة من قرار الغلق

أكدت الدكتورة منال عوض أن القرار يستثني بعض الأنشطة الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها، مثل محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز، إضافة إلى الصيدليات، مع السماح لبعض المحال الليلية مثل محال بيع الخضروات والفواكه والدواجن وأسواق الجملة بالاستمرار في العمل لساعات متأخرة نظرًا لطبيعة نشاطها الحيوي.

حملات رقابية مكثفة لضبط المخالفين

شددت وزيرة التنمية المحلية على أن أجهزة المحافظات والأحياء ستلتزم بالتطبيق الحاسم لهذه المواعيد، حيث جرى التنسيق مع مديريات الأمن لتكثيف الحملات الرقابية على مختلف الأنشطة التجارية.

وأكدت أنه تم التنبيه على رؤساء المدن والمراكز والأحياء بتفعيل لجان متابعة ميدانية للتأكد من التزام أصحاب المحال بالقرارات الجديدة.

دور غرف العمليات في متابعة التنفيذ

أشارت الوزيرة إلى أن غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية ستنسق بشكل مباشر مع غرف عمليات المحافظات لمتابعة التنفيذ على مدار الساعة، بما يضمن الالتزام الكامل بالقرارات الجديدة.

تحذير لأصحاب المحال والمطاعم والورش

وجهت الوزيرة مناشدة مباشرة إلى أصحاب المحال والمطاعم والكافيهات والورش والأعمال الحرفية بضرورة الالتزام بمواعيد الفتح والغلق المقررة، مؤكدة أن أي مخالفة ستواجه بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون دون تهاون.