رسميا.. سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين
أرخص سيارة بمظهر رياضي موديل 2025.. كسر زيرو
الصور الأولى لحادث انقلاب أتوبيس بصحراوي سمالوط بالمنيا
مسؤول إسرائيلي يؤكد اقتراب التوصل إلى تفاهمات بشأن غزة
رسميًا.. أسعار البنزين والسولار اليوم
خلال ساعات.. الخطيب يحسم قائمته في انتخابات الأهلي
حكم إخراج أموال الزكاة بالتقسيط؟.. اعرف رأي الشرع
الوزير: القطار السريع يستوعب أكثر من مليون راكب يوميا
حكم قراءة سورة السجدة في فريضة الفجر كل جمعة.. اعرف آراء الفقهاء
متحدث الإسكان يكشف مفاجأة بشأن أزمة بيت الوطن
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم
رياضة

صلاح سليمان: الزمالك يملك حلول أكثر في القمة

الاهلي
رباب الهواري

أكد صلاح سليمان، نجم نادي الزمالك السابق، أن غياب جراديشار عن صفوف الأهلي في لقاء القمة أمام الزمالك غدًا بالجولة التاسعة من الدوري الممتاز، لن يمثل أزمة كبيرة للفريق الأحمر، مشددًا على أن محمد شريف هو الأفضل لقيادة خط الهجوم بفضل خبراته الكبيرة.

وأوضح سليمان خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور أن يانيك فيريرا، المدير الفني للزمالك، يميل إلى تثبيت التشكيل في المباريات الكبرى، وهو ما يمنح اللاعبين مزيدًا من الانسجام داخل أرض الملعب.

وأشار إلى أن  شيكو بانزا يعد من العناصر المهمة في الفريق، لكن غيابه عن لقاء القمة أمام الأهلي يعود ليانيك فيريرا.

وأضاف نجم الزمالك السابق أن خوان بيزيرا سيكون مفتاح لعب بارز في صفوف الأبيض خلال مواجهة القمة، نظرًا لسرعته الكبيرة وقدرته على إحداث الفارق في الهجمات المرتدة وصناعة الفرص لزملائه.

كما توقع سليمان أن يكون محمود حسن تريزيجيه الورقة الأهم في صفوف الأهلي خلال المباراة، نظرًا لخبراته الدولية وإمكانياته الفردية العالية، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الزمالك يمتلك حلولاً هجومية متنوعة تجعله أكثر جاهزية من الأهلي على مستوى صناعة الفارق في المواقف الصعبة.

الاهلي اخبار الرياضة دورى نايل الزمالك

صورة مستندات

مصرع فتاة اصطدمت سيارتها بعمود إنارة بشارع طرح البحر في بورسعيد

مالك كوكو آند أس

حقيقة استبعاد مالك كوكو آند أس من قضية سرقة أجهزة تابلت وزارة التربية والتعليم

أسعار البنزين.. أرشيفية

«قد تكون الأخيرة».. موعد اجتماع لجنة تسعير الوقود لتحديد مصير أسعار البنزين والسولار

سد النهضة

مخالفات إثيوبية جسيمة| مصر تُصعد ملف سد النهضة أمام الأمم المتحدة: بُنِي للخراب

الرئيس السيسي

الرئيس السيسى يدعو مجلس النواب للانعقاد الأربعاء المقبل

الاهلي والزمالك

نجم الأحمر جاهز.. موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

حقيقة تدريس سيرة شيكابالا

حقيقة تدريس سيرة شيكابالا في منهج عربي أولى إعدادي |التعليم تحسم الجدل

صدام

الأمن ينهي أسطورة صدام بعد مطاردة مثيرة في قرية الحجيرات بقنا

الفنان منير مكرم

منير مكرم يكشف لصدى البلد تطورات حالته الصحية

محمد هنيدي

افتكر اني قولتلك بلاش.. تعليق مثير من محمد هنيدي علي مباراة الأهلي والزمالك

الفنان علاء ولي الدين والفنان معتز ولي الدين

شقيق علاء ولي الدين يكشف لصدى البلد تاريخ ميلاده الحقيقي

أفكار لانش بوكس صحي واقتصادي للمدرسة

اكلات لانش بوكس صجي

المدرب الدانماركي توماس توماسبيرج

نادي بولندي يخطف توماس توماسبيرج من الأهلي

طليقة احمد مكي

دبلته في إيدي.. طليقة مكي تكشف علاقتها به الفترة الحالية‎

ايمان عبد اللطيف

بعد انتشار الطلاب في الحوش.. وزير التعليم يتدخل لحل أزمة ملعمي مدرسة المنيا

توليت الحقيقي

الملثم الغامض لم يعد سرا.. عنبة يعلن هوية توليت

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

