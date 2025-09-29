قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: نستهدف الاستعداد الجيد لتقديم أفضل الخدمات للحجاج المصريين خلال الموسم المقبل
بعد الانخفاض.. بشرى للمواطنين بأسعار الدواجن اليوم في الأسواق
الخارجية: كلمة بدر عبدالعاطي في الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت شاملة وصريحة
التشكيل المتوقع لـ الأهلي أمام الزمالك بالدوري
مستوطنون يقتحمون قرية برقا شرق رام الله ويطلقون الرصاص الحي على الفلسطينيين
تعرف على تاريخ مباريات الأهلي والزمالك في الدوري
الصحة: حملات رقابية مكثفة لضبط المنشآت الطبية غير المرخصة وحماية صحة وسلامة المواطنين
يهدد الأمن الغذائي.. سؤال برلماني لمواجهة مافيا السوق السوداء في الأسمدة
الشتاء المقبل لن يكون الأشد برودة.. الأرصاد توضح الحقيقة
الدفع بأوناش لرفع عربات قطار البضائع ببني سويف.. والتحفظ على السائق
رئيس البرلمان الإيراني: الغرب أساء استخدام المفاوضات لتفكيك قدرات طهران الصاروخية
هل الطماطم مسرطنة بسبب الأجزاء البيضاء الموجودة بداخلها.. نقيب الفلاحين يوضح
مستوطنون يقتحمون قرية برقا شرق رام الله ويطلقون الرصاص الحي على الفلسطينيين

غزة
غزة
البهى عمرو

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل يفيد بأن مستوطنون يقتحمون قرية برقا شرق رام الله ويطلقون الرصاص الحي على الفلسطينيين.



وقالت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر مقرب من نتنياهو، إن هناك تقدم في مفاوضات التوصل إلى اتفاق بعد جولة المحادثات مع ويتكوف وان فرص موافقة إسرائيل على خطة ترمب آخذة في الازدياد.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن مسؤول إسرائيلي ان هناك أجواء جيدة نحو إتمام صفقة غزة.

وذكر مسؤول إسرائيلي أن ثمة تقدم ملحوظ نحو التوصل إلى اتفاق بشأن غزة، و"نحن قريبون جدا من التوصل إلى تفاهمات بعد عدة مسودات وتعديلات على الصياغة".

ولفتت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن مصدر مطلع: ان ويتكوف عمل على إقناع نتنياهو بالموافقة على الاقتراح رغم معارضته لشروطه وان شروط نتنياهو كانت تتعلق بنزع سلاح حماس ودور السلطة الفلسطينية في غزة بعد الحرب.

فيما طالبت عائلات الأسرى ووجهت رسالة إلى ترمب قبيل لقائه مع نتنياهو اليوم في البيت الأبيض

وذكرت عائلات الرهائن لترامب أنت وحدك تملك القوة لدفع هذه الصفقة إلى خط النهاية.

فيما قالت صحيفة هآرتس عن مصدر مطلع: لقاء نتنياهو مع ويتكوف وكوشنر كان جيدا والخلافات بين الطرفين بشأن خطة ترمب تتقلص و الخطة المطروحة تلبي المطالب الإسرائيلية و الخطة تتضمن تفكيك حماس عسكريا وحكوميا وإعادة جميع الرهائن فيما تقول صحيفة يسرائيل هيوم عن مصادر مطلعة أن الأمريكيون عازمون ومصممون هذه المرة على إنهاء حرب غزة.

غزة إعلام فلسطيني جيش الاحتلال

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

الرئيس السيسى يدعو مجلس النواب للانعقاد الأربعاء المقبل

هل تصل لـ50 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

الأمن ينهي أسطورة صدام بعد مطاردة مثيرة في قرية الحجيرات بقنا

باق ساعات| قطع الإنترنت المنزلي عن بعض العملاء بعد تحذير المصرية للاتصالات

خلال ساعات.. قطع الإنترنت المنزلي عن بعض العملاء غير الملتزمين بهذا الأمر

مشاكل عدم التنسيق بدأت.. طوفان النيل يطلق إنذارًا أحمر للسودان بسبب سد النهضة الإثيوبي

مشكلات عدم التنسيق بدأت.. طوفان النيل يطلق إنذارا أحمر للسودان بسبب سد النهضة الإثيوبي

عباس شراقي: سبب الفيضانات الذي حدث في السودان هو سد النهضة.. والسد العالي حمى مصر

«قصة ولا في الخيال».. المستشار محمد أبو شقة: حِلم كشف براءة زوجة متهم بجريمة قتل

جائزة للرواد.. جامعة بنها تنظم احتفالية يوم التميز العلمي الـ 11

مطار مرسى علم يستقبل 15 رحلة دولية اليوم من أوروبا

سوهاج.. تكثيف الحملات لمتابعة تطبيق المواعيد الشتوية للمحلات

مجرد هبد.. طبيبة تكشف حقيقة انتشار البيض الصيني المدمن

نورهان منصور تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير

هيدي كرم تخطف الأنظار بإطلالة رياضية أنيقة داخل الجيم

