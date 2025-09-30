قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عمرو طلعت: المصرية للاتصالات ركيزة أساسية في مسيرة التحول الرقمي والبنية التحتية الدولية

أحمد عبد القوى

استقبل اليوم الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السيدة/ لبنى هلال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، والمهندس/ تامر المهدى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى الجديد للشركة، والمهندس/ محمد نصر الدين الرئيس التنفيذى السابق للشركة. 

وكان مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات قد عقد اجتماعًا صباح اليوم قام خلاله بالموافقة على تعيين المهندس/ تامر المهدى عضوًا منتدبًا ورئيسًا تنفيذيًا للشركة، وذلك بعد توجيه الشكر للمهندس/ محمد نصر الدين وقبول طلبه بالإعفاء من منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة.

وخلال اللقاء؛ أكد الدكتور/ عمرو طلعت أن الشركة المصرية للاتصالات تضطلع بدور حيوى فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمساهمتها الفاعلة فى دفع الجهود الرامية إلى تحقيق التحول الرقمى، وتطوير البنية التحتية الرقمية على الصعيدين المحلى والدولى؛ وذلك من خلال تنفيذ مشروعات استراتيجية متنوعة تستهدف تعزيز الربط الدولى عبر شبكة واسعة من الكابلات البحرية، إلى جانب دعم البنية التحتية الرقمية المحلية من خلال مد كابلات الألياف الضوئية فى كافة أنحاء الجمهورية، والمشاركة فى تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها تطوير البنية التحتية الرقمية بالقرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأعرب الدكتور/ عمرو طلعت عن تمنياته للمهندس/ تامر المهدى بالتوفيق فى أداء مهام منصبه الجديد، مؤكدا على أهمية البناء على ما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية لمواصلة مسيرة التطوير بالشركة.

كما وجه الدكتور/ عمرو طلعت الشكر للمهندس/ محمد نصر الدين على ما بذله من جهد خلال فترة توليه قيادة الشركة المصرية للاتصالات والتى حققت فيها الشركة العديد من الخطوات فى مسيرتها نحو امتلاك بنية تحتية رقمية، وتعزيز البنية التحتية الدولية للكابلات البحرية، بالإضافة إلى التوسع فى تقديم مجموعة من الخدمات والحلول التكنولوجية؛ معربا عن خالص تمنياته له بدوام التوفيق والنجاح فى مسيرته المقبلة.

الجدير بالذكر أنه كان قد تم تعيين المهندس/ تامر المهدى فى مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات ممثلا للحكومة المصرية فى مارس 2025. بخبرة تزيد عن 30 عامًا، ويشغل المهندس/ تامر المهدى منصب مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة Trade Globe، وشركة Terrawaves Networks منذ عام 2020، حيث يشرف على العمليات العالمية فى مجال استشارات الاتصالات وتصميم الشبكات وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتشمل مسيرته المهنية العديد من المناصب القيادية التنفيذية فى العديد من الشركات متعددة الجنسيات والشركات الاستثمارية فى قطاعات مختلفة مثل الاتصالات، والتحول الرقمى، والتكنولوجيا المالية، والعقارات، والتعدين، والخدمات المالية غير المصرفية.

ومن 2014 إلى 2019، شغل منصب الرئيس التنفيذى لمجموعة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا (OTMT)، حيث قام بقيادة عملية التحول الاستراتيجى والتنوع فى قطاعات ومناطق متعددة، بما فى ذلك أوروبا وجنوب آسيا والشرق الأوسط. كما شغل قبل ذلك منصب الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم تليكوم الجزائر (جيزي)، أكبر مشغل للهاتف المحمول فى الجزائر وذلك خلال الفترة من 2008 إلى 2013. وخلال فترة عمله فى أوراسكوم تليكوم القابضة، شغل العديد من المناصب القيادية الرئيسية، بما فى ذلك منصب الرئيس التنفيذى للتكنولوجيا للمجموعة (2003-2008)، حيث أدار استثمارات بقيمة مليارات الدولارات وأطلق عمليات إطلاق الهاتف المحمول فى كندا وبنغلاديش والعراق وكوريا الشمالية.

وفى بداية مسيرته المهنية، شغل المهندس/ تامر المهدى مناصب قيادية فى شركة AT&T، حيث أدار مشاريع ضخمة للبنية التحتية للاتصالات عبر شمال أفريقيا.

المهندس/ تامر المهدى حاصل على درجة ماجستير فى إدارة الأعمال الدولية من مدرسة ماستريخت للإدارة، والماجستير فى إدارة المشاريع من جامعة جورج واشنطن، ودرجة الماجستير فى الهندسة الكهربائية والإلكترونية من جامعة ولاية كاليفورنيا، ودرجة بكالوريوس فى نفس المجال من جامعة القاهرة.

