إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالوادى الجديد

أصيب 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بمنطقة مفارق طريق بلاط - منفلوط، بمحافظة الوادي الجديد، صباح اليوم الثلاثاء، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث.

تم نقل المصابين لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ورد إخطار أمنى من شرطة النجدة إلى مدير أمن الوادي الجديد، يفيد بوصول مصابين إلى مستشفى الداخلة العام، وتبين انقلاب سيارة ربع نقل بمنطقة مفارق طريق بلاط - منفلوط، ما أسفر عن إصابة كل من مصطفى عبد الفتاح حسني، 28 سنة، ومصطفى فوزي محمد أحمد، 38 سنة، ومحمد مصطفى أحمد، 21 سنة، ومصطفى سعد كمال، 13 سنة، ومصطفى أحمد أبو زيد، 15 سنة، ويوسف حسان حسن، 20 سنة، ومحمد عبده أحمد، 20 سنة، ومصطفى محمود حيدر، 17 سنة، وعلي محمود مهران، 18 سنة، ومصطفى أحمد علي، 18 سنة.

تم نقل المصابين لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.