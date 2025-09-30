قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

نائب المحافظ يستقبل وفد جامعة مطروح لبحث أوجه التعاون في خدمة المجتمع

نائب المحافظ خلال استقبال وفد جامعة مطروح
نائب المحافظ خلال استقبال وفد جامعة مطروح
ايمن محمود

استقبل الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح، وفد ممثل عن جامعة مطروح  في عدد من التخصصات للتعاون بشأن خدمة المجتمع، بحضور  محمد على مدير جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة متناهية الصغر،  والإدارات المعنية بالمحافظة لبحث أوجه التعاون في عدد من  المجالات التي تخدم المجتمع المحلي.

حيث تم خلال  اللقاء مناقشة سبل التعاون في مجالات دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتنمية ريادة الأعمال، وتجميل الميادين والفراغات العامة، وتنشيط الحركة الثقافية، وتنظيم القوافل العلاجية وخدمات الرعاية الصحية، بجانب تعزيز الجهود في قضايا التنمية المستدامة والمخلفات الصلبة ودعم المبادرات المجتمعية.

وأكد نائب المحافظ حرص محافظة مطروح على دعم الجهود البحثية والأكاديمية للجامعة والاستفادة من الخبرات العلمية في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تحقق المصلحة العامة، فيما أعرب وفد جامعة مطروح عن تقديم كافة أوجه الدعم الفني والعلمي لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ياتى ذلك استمراراً لجهود التعاون و التنسيق  المشترك بين محافظة مطروح وجامعة مطروح لتقديم مزيد من الخدمات للمجتمع المحلى وأهالي مطروح تحت رعاية  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور عمرو المصري رئيس جامعة مطروح. 

من ناحية اخرى وفى وقت سابق أعلن  الدكتور احمد رفعت مدير مديرية الصحة بمطروح انه استمراراً لخطة مديرية الصحة   لتقديم الخدمات الصحية المتميزة للمواطنين بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية . استقبلت مستشفيات محافظة مطروح خلال الأسبوع الماضى  عدد 9143 مريض بأقسام الاستقبال والطوارئ  ، وتم توقيع الكشف الطبي واجراء الفحوصات الطبية لعدد 15716 متردد على العيادات الخارجية الصباحية والمسائية في مختلف التخصصات .

كما تم اجراء عدد 191 عملية جراحية من بينهم عدد 15 عملية ذات مهارة ،وعدد 62 عملية كبرى وعدد 78 عملية متوسطة وعدد 36 جراحة صغري، كما تم اجراء عدد 638 تدخل جراحي بسيط بالاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية خلال نفس الفترة..

وتم حجز عدد 154 مريض باقسام الرعاية المركزة، وحجز عدد 204 حالة بأقسام الحضانات بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة بمطروح وحجز عدد 660 مريض بالأقسام الداخلية المختلفة.

وأشار الدكتور احمد رفعت الى انه تم عمل عدد 656 جلسة غسيل كلوي واجراء عدد 3752 فحص بالاشعة وعدد 11348 فحص معملى 

واكد الدكتور أحمد رفعت مدير مديرية الصحة بمطروح انه تم تشكيل عدة لجان مكبرة للمرور علي جميع مستشفيات المحافظة من مختلف الادارات الفنية والادارية بالمديرية .

هذا وقد اشاد وكيل وزارة الصحة بمطروح، بجهود الفرق الطبية فى جميع القطاعات الصحية بالمحافظة ، مشيراً الى ان جميع العاملين بالقطاع الصحي بمطروح لم ولن يدخروا اى جهد لتقديم كافة اوجه الرعاية الطبية ورفع مستوي الخدمات الطبية المقدمة لأهالى مطروح وزائريها .

