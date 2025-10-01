شعبة المواد الغذائية: مخزون السلع يكفي احتياجات المصريين وضيوفهم.. فيديو

أكد هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، أن الاجتماع الذي عقده وزير التموين مع قيادات الاتحاد العام للغرف التجارية ورؤساء الشعب والتجار كان اجتماعًا موسعًا وتاريخيًا، مؤكدًا أن الوزير استمع إلى جميع المطالب والمشكلات المطروحة من التجار، وأكد أنه سيتم العمل على حلها بشكل عاجل.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن الوزير شدد على استقرار أسعار السلع التموينية وعدم وجود أي زيادة، لافتًا إلى أن المخزون الاستراتيجي من السلع يكفي احتياجات الشعب المصري وضيوفه، وهو ما يعد إنجازًا كبيرًا.

وأضاف أن الشعبة طالبت بأن يكون التحول إلى الدعم النقدي مشروطًا وليس مطلقًا، بحيث يضمن للمواطن الحصول على احتياجاته من السلع الأساسية مثل الخبز والزيت والسكر والمكرونة، مشيرًا إلى أن ذلك يحقق المعادلة الصعبة بين رضا المواطن والتاجر والحفاظ على الأمن الغذائي للدولة.

وأشار إلى أن التحضيرات لشهر رمضان بدأت بالفعل من وقت مبكر، حيث يجري تجهيز معارض "أهلاً رمضان" بالتعاون مع الدولة والغرف التجارية، موضحًا أن هذه المعارض توفر السلع بخصومات تتراوح بين 25 و30%، ما يسهم في تخفيف العبء عن المواطنين.

وأوضح أن جميع السلع الغذائية متوفرة في الأسواق ولا يوجد أي نقص، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو شعور المواطن بتوافر السلع بأسعار مناسبة، وهو ما تعمل عليه الدولة بالتعاون مع الغرف التجارية.