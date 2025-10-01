بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر.. الداخلية: زيارة استثنائية لجميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

أعلنت وزارة الداخلية عن منح زيارة إستثنائية لجميع النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة الإحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للنزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل ، ودعمهم نفسياً من خلال إتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات .

تقرر منحهم ( زيارة إستثنائية واحدة فقط ) خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 7/10/2025 حتى يوم الخميس الموافق 6/11/2025 ولا تحتسب الزيارة الإستثنائية ضمن الزيارات المقررة للنزلاء.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء .