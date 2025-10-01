قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإحصاء: ارتفاع توقع البقاء على قيد الحياة في مصر 2025
مدبولي: قانون الإجراءات الجنائية خطوة نحو عدالة حديثة تليق بالمصريين
مدبولي: روح وطنية خالصة سادت العمل البرلماني وشرّفت تاريخ مصر التشريعي
استبعاد معلمة ضربت طالبًا بالعكاز بمدرسة في شبرا وإحالتها للتحقيق
مدبولي: ماضون بخطى ثابتة نحو تعزيز دولة القانون.. ونعمل على تحقيق توازن بين حفظ الأمن العام وصون الحقوق
بعد انتشاره في المدارس.. كل ما تريد معرفته حول فيروس اليد والفم والقدم
حكم البيع الإلكتروني في وقت الجمعة
الراجل مات.. القبض على شخص دهس قائد دراجة نارية بسيارته بالقطامية
عمال ميناء في إيطاليا يجبرون سفينة إسرائيلية على المغادرة دون تفريغ
بسبب قضية نفقة وطلب الطلاق.. القصة الكاملة لزوج يصيب زوجته بـ30 غرزة في المحلة
رئيس الوزراء يشيد بتعاون النواب والحكومة لإصدار منظومة عدالة متوازنة وحديثة
أرتكبوا 26 واقعة.. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية بالشرقية
بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر.. الداخلية: زيارة استثنائية لجميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

مصطفى الرماح

أعلنت وزارة الداخلية عن منح زيارة إستثنائية لجميع النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة الإحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للنزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل ، ودعمهم نفسياً من خلال إتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات .

تقرر منحهم ( زيارة إستثنائية واحدة فقط ) خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 7/10/2025 حتى يوم الخميس الموافق 6/11/2025 ولا تحتسب الزيارة الإستثنائية ضمن الزيارات المقررة للنزلاء.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء .

نصر أكتوبر إحتفالات نصر أكتوبر الداخلية

كارثه فى حدائق الأهرام

الأمن يتحرى صحة تداول صور عن تسميم ونفوق 500 كلب ضال في حدائق الأهرام

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

