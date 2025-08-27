قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة: مصر نموذج رائد في تمكين السيدات
مرشحان يتنافسان على مقعد واحد بالغربية في جولة الإعادة لانتخابات الشيوخ
ائتلاف معلمي مصر يطالب بضم مدرسي الحصة إلى نقابة المهن التعليمية
حقيقة طرح وزارة الأوقاف شققًا سكنية بمقدم 20 ألف جنيه
سيدة تنتحل صفة طبيبة.. إغلاق مركز غير مرخص للسمنة والنحافة بالمنوفية
الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 1500 طن مساعدات في قافلة زاد العزة الـ24 إلى غزة
وزير قطاع الأعمال: نرحب بالاستثمارات اليابانية ولدينا فرص واعدة في مختلف المجالات
تعديلات مرتقبة في تشكيل ريبيرو أمام بيراميدز
محمد شيمي: نرحب بمزيد من الاستثمارات اليابانية ولدينا فرص واعدة في مختلف المجالات
أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأسواق اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
طليق هدير عبد الرازق.. التحفظ على أموال التيك توكر أوتاكا ومنعه من السفر
أمينة النقاش: برنامج حزب التجمع بأي انتخابات يركز على تحقيق العدالة الاجتماعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بمناسبة المولد النبوى.. الداخلية: زيارة إستثنائية لجميع نزلاء مراكز الإصلاح

أرشيفية
أرشيفية
مصطفى الرماح

بمناسبة الإحتفال بالمولد النبوى الشريف، وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للنزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل ، ودعمهم نفسياً من خلال إتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات. 

وقررت وزارة الداخلية، منح جميع النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل  (زيارة إستثنائية واحدة) ، بمناسبة الإحتفال بالمولد النبوى الشريف ، خلال الفترة من يوم السبت الموافق 6/9/2025 حتى يوم الأحد الموافق 5/10/2025.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء .

وذلك بمناسبة الإحتفال (بالمولد النبوى الشريف) وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للنزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل ، ودعمهم نفسياً من خلال إتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات. 

المولد النبوى الشريف الداخلية زيارة إستثنائية مراكز الإصلاح والتأهيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطبيب صاحب الواقعة

من غرفة العمليات إلى «التريند».. طبيب نسا وتوليد يثير أزمة أخلاقية والنقابة تتحرك

إسعاف

تســـ.ـمم جماعي في فرح بأسيوط .. إصابة 16 شخصًا بعد تناول وجبة «فراخ»

إجازة المولد النبوي 2025

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة بعد قرار الحكومة

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 .. ترقبوها هنا

الدولار

عقب صعوده.. سعر الدولار الآن في البنوك

دواجن بيضاء

عقب تراجعها بقوة.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق

دولار وجنيه - صورة تعبيرية

عقب ارتفاعه.. أعلى سعر لصرف الدولار الآن

1000 جنيه.. قفزة مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21

1000 جنيه.. قفزة في أسعار الجنيه الذهب ومفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

تكريم المشاركين في «حوار» تقديرًا لأفكارهم التنموية.. تفاصيل

صورة أرشيفية

فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان خيوس تسهم في ترسيخ الجزيرة كوجهة ثقافية

محمد الصفتي، وكيل شعبة الأدوات المكتبية

شعبة المكتبات: 15% من المدارس الخاصة تفرض مستلزمات "خيالية" والأسواق مستقرة

بالصور

انخفاض جديد في أسعار السيارات الزيرو والمستعمل

أسعار السيارات
أسعار السيارات
أسعار السيارات

مع قرب عودة المدارس.. حضري لانشون صحي في البيت بدون مواد حافظة

طريقة عمل اللانشون فى البيت
طريقة عمل اللانشون فى البيت
طريقة عمل اللانشون فى البيت

4 فوائد مذهلة لتناول الجوافة.. أبرزها إنقاص الوزن

أربع فوائد مذهلة لتناول الجوافة
أربع فوائد مذهلة لتناول الجوافة
أربع فوائد مذهلة لتناول الجوافة

عادة يومية يفعلها الرجال دون الانتباه.. والأطباء يحذرون من عواقبها

عادة يومية يفعلها الرجال دون انتباه.. والأطباء يحذرون من عواقبها
عادة يومية يفعلها الرجال دون انتباه.. والأطباء يحذرون من عواقبها
عادة يومية يفعلها الرجال دون انتباه.. والأطباء يحذرون من عواقبها

فيديو

السر وراء وفاة أطفال المنيا

ساعات حاسمة .. أستاذ سموم يوضح كيف كان بالإمكان إنقاذ أطفال المنيا | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

المزيد