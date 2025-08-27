بمناسبة المولد النبوى.. الداخلية: زيارة إستثنائية لجميع نزلاء مراكز الإصلاح

بمناسبة الإحتفال بالمولد النبوى الشريف، وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للنزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل ، ودعمهم نفسياً من خلال إتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.

وقررت وزارة الداخلية، منح جميع النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل (زيارة إستثنائية واحدة) ، بمناسبة الإحتفال بالمولد النبوى الشريف ، خلال الفترة من يوم السبت الموافق 6/9/2025 حتى يوم الأحد الموافق 5/10/2025.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء .

وذلك بمناسبة الإحتفال (بالمولد النبوى الشريف) وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للنزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل ، ودعمهم نفسياً من خلال إتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.