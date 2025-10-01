قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: روح وطنية خالصة سادت العمل البرلماني وشرّفت تاريخ مصر التشريعي
استبعاد معلمة ضربت طالبًا بالعكاز بمدرسة في شبرا وإحالتها للتحقيق
مدبولي: ماضون بخطى ثابتة نحو تعزيز دولة القانون.. ونعمل على تحقيق توازن بين حفظ الأمن العام وصون الحقوق
بعد انتشاره في المدارس.. كل ما تريد معرفته حول فيروس اليد والفم والقدم
حكم البيع الإلكتروني في وقت الجمعة
الراجل مات.. القبض على شخص دهس قائد دراجة نارية بسيارته بالقطامية
عمال ميناء في إيطاليا يجبرون سفينة إسرائيلية على المغادرة دون تفريغ
بسبب قضية نفقة وطلب الطلاق.. القصة الكاملة لزوج يصيب زوجته بـ30 غرزة في المحلة
رئيس الوزراء يشيد بتعاون النواب والحكومة لإصدار منظومة عدالة متوازنة وحديثة
أرتكبوا 26 واقعة.. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية بالشرقية
القبض على 3 فتيات يمارسن الأعمال المنافية للآداب داخل ناد صحي بمدينة نصر
مدبولي: ملاحظات الرئيس السيسي على الإجراءات الجنائية تجسد الحرص على ترسيخ دعائم الحقوق والحريات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

وزير المالية: التسهيلات الضريبية تثبت التزام الحكومة بدعم شباب ريادة الأعمال

محمد يحيي

أعرب أحمد كجوك وزير المالية عن سعادته بالحوار المباشر مع شباب ريادة الأعمال فى إطار التزام الحكومة بترسيخ مسار الثقة والشراكة والمساندة للقطاع الخاص، مؤكدًا أن الثقة «مش مجرد كلمة» بل واقع نعمل على تغييره للأفضل والنتائج الإيجابية لحزمة التسهيلات الضريبية أكبر دليل على ذلك.

قال الوزير، فى رسائل محفزة لشباب الأعمال خلال مشاركته فى «قمة تكنى» بأسبوع الابتكار فى مصر ٢٠٢٥، إننا نعمل على تبسيط وتسهيل الإجراءات وتخفيف الالتزامات والأعباء الضريبية وتوضيح الرؤية لدى المستثمرين، لافتًا إلى أن المنظومة الضريبية المبسطة التى ارتكزت على تقديم العديد من التيسيرات رسخت لفكر ضريبى مختلف فى التعامل مع شباب الأعمال وصغار المستثمرين والمهنيين.

أشار الوزير، إلى أننا نعمل على إعداد دليل استرشادى جديد ومبسط للمعاملات الضريبية الخاصة بالخدمات المصدرة فى مصر، مؤكدًا أننا منفتحون على التجارب الدولية الناجحة فى شتى المجالات الاقتصادية لكننا ملتزمون أيضًا بتطبيق ما يناسب قدراتنا وظروفنا لضمان النجاح.

أوضح الوزير، أن سياساتنا المالية تركز على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى وتوجيه إيراداتنا لقطاعات ومسارات تخدم المستثمرين والمواطنين، وأن اقتصادنا يتميز بالتنوع الجيد والانفتاح سواءً فى مجال الأنشطة الاقتصادية أو المعاملات مع الدول والتجمعات، لافتًا إلى أن القطاع الخاص أثبت قدرته على التجاوب السريع مع الإصلاحات الاقتصادية والمالية وضخ المزيد من الاستثمارات حيث شهدت الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية خلال العام المالى الماضى معدل نمو بنسبة ٧٣٪؜

أعرب طارق القاضى، المؤسس والرئيس التنفيذى لـ«قمة تكنى»، عن شكره وتقديره لجهود وزير المالية فى مساندة مشروعات ريادة الأعمال فى إطار مبادرة التسهيلات الضريبية، مشيرًا إلى أن الدليل الاسترشادى للمعاملات الضريبية مع الخدمات المصدرة خطوة مهمة لجذب المزيد من الاستثمارات فى الشركات الناشئة؛ على نحو يعكس التزام الدولة بتعزيز الابتكار وترسيخ مكانة مصر على الخريطة العالمية للاستثمار.

المالية تكنى شباب الأعمال

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 1 أكتوبر

الكونجرس الأمريكي

رسميًا.. الحكومة الأمريكية تبدأ إغلاقًا جزئيًا بعد فشل الكونجرس والبيت الأبيض في التوصل لاتفاق

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء .. كم يصل سعر الكيلو؟

الزمالك

إضراب لاعبي الزمالك عن التدريبات عقب هزيمة القمة .. اعرف السبب

ابنة هبة قطب

تصدرت التريند.. 5 معلومات لاتعرفها عن ابنة هبة قطب بعد حفل زفافها

مشغولات ذهبية

110 جنيهات .. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر

مجلس الشيوخ الأمريكي

قبل منتصف الليل.. الولايات المتحدة على موعد مع إغلاق حكومي تاريخي

بيراميدز

«الغندور»: المحكمة الدولية تطلع على حيثيات بيراميدز في قضية سحب الدوري من الأهلي

أرشيفية

مدبولي: البرلمان شريك أصيل في مواجهة التحديات وبناء دولة المؤسسات

الدولار

تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم.. فيديو

اللحوم

تبدأ من 350 جنيها.. أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الأربعاء

بالصور

بمشاركة 5 دول عربية وأجنبية.. انطلاق فعاليات مهرجان الشرقية للخيول العربية| اليوم

مهرجان الشرقية للخيول

النائب إيهاب رمزي لصدى البلد: قدمت تعديلا على القانون الأهم في تاريخ العدالة الجنائية وحان وقت الاعتراف بتحليل DNA في إثبات النسب

النائب إيهاب رمزي

إطلالة كاجوال.. بسمة بوسيل تثير الجدل بظهورها الأخير

بسمة بوسيل

تحترق خلال ثوان.. الضغط على هذا الزر في سيارات كيا يؤدي لكارثة

كيا

كارثه فى حدائق الأهرام

الأمن يتحرى صحة تداول صور عن تسميم ونفوق 500 كلب ضال في حدائق الأهرام

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

