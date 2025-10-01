أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025

يقدم موقع صدي البلد أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء 1-10-2025
أسعار الخضروات..
الطماطم من 5 إلى 12 جنيهًا للكيلو
البطاطس من 6 إلى 9 جنيهات للكيلو
البصل الأبيض من 8 إلى 12.5 جنيهًا للكيلو
البصل الأحمر من 6 إلى 9 جنيهات للكيلو
الكوسة من 7 إلى 11 جنيهًا للكيلو
الجزر بدون عروش من 9 إلى 13 جنيهًا للكيلو
الفاصوليا من 15 إلى 25 جنيهًا للكيلو
الباذنجان البلدي من 5 إلى 8 جنيهات للكيلو
الباذنجان الرومي من 7 إلى 10 جنيهات للكيلو
الباذنجان الأبيض من 7 إلى 11 جنيهًا للكيلو
الفلفل البلدي من 10 إلى 18 جنيهًا للكيلو
الفلفل الألوان من 20 إلى 40 جنيهًا للكيلو
الخيار البلدي من 8 إلى 12 جنيهًا للكيلو
الخيار الصوب من 10 إلى 15 جنيهًا للكيلو
الملوخية من 8 إلى 15 جنيهًا للكيلو
البامية من 40 إلى 60 جنيهًا للكيلو
الكرنب من 10 إلى 20 جنيهًا للواحدة
القرنبيط من 10 إلى 18 جنيهًا للواحدة