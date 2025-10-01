قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإحصاء: ارتفاع توقع البقاء على قيد الحياة في مصر 2025
مدبولي: قانون الإجراءات الجنائية خطوة نحو عدالة حديثة تليق بالمصريين
مدبولي: روح وطنية خالصة سادت العمل البرلماني وشرّفت تاريخ مصر التشريعي
استبعاد معلمة ضربت طالبًا بالعكاز بمدرسة في شبرا وإحالتها للتحقيق
مدبولي: ماضون بخطى ثابتة نحو تعزيز دولة القانون.. ونعمل على تحقيق توازن بين حفظ الأمن العام وصون الحقوق
بعد انتشاره في المدارس.. كل ما تريد معرفته حول فيروس اليد والفم والقدم
حكم البيع الإلكتروني في وقت الجمعة
الراجل مات.. القبض على شخص دهس قائد دراجة نارية بسيارته بالقطامية
عمال ميناء في إيطاليا يجبرون سفينة إسرائيلية على المغادرة دون تفريغ
بسبب قضية نفقة وطلب الطلاق.. القصة الكاملة لزوج يصيب زوجته بـ30 غرزة في المحلة
رئيس الوزراء يشيد بتعاون النواب والحكومة لإصدار منظومة عدالة متوازنة وحديثة
أرتكبوا 26 واقعة.. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية بالشرقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مدبولي: الدولة المصرية ماضية بعزم.. والعدالة الحديثة ركيزة الجمهورية الجديدة

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه يتقدم بخالص التهنئة لأعضاء مجلس النواب بمناسبة بدء دورة الانعقاد الجديدة، مشيدًا بما قدمه النواب من جهد كبير في السنوات الخمس الماضية، رغم التحديات التي واجهت الدولة المصرية، مؤكدًا أن البرلمان كان داعمًا حقيقيًا في مسيرة البناء الوطني.

 تشريعات البرلمان ساهمت في تحقيق أولويات الدولة رغم التحديات

أكد رئيس الوزراء أعمال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس للبرلمان، أن مجلس النواب لعب دورًا محوريًا في إقرار تشريعات ساعدت في تحقيق الأولويات الوطنية، وسط ظروف إقليمية ودولية دقيقة، ما ساهم في تعزيز الاستقرار وترسيخ دعائم الدولة.

 الدولة المصرية ماضية بعزم.. ودولة المؤسسات أساس استقرارنا

قال مدبولي، إن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز دولة القانون والمؤسسات، مشيرًا إلى أن هذا النهج يُعد ركيزة أساسية لاستمرار استقرار الوطن، وتحقيق التنمية الشاملة.

 قانون الإجراءات الجنائية نقلة نوعية في منظومة العدالة

وأوضح رئيس الوزراء أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُعد من القوانين المهمة التي جاءت بعد سنوات من النقاش والحوار المجتمعي، بهدف تحديث منظومة العدالة الجنائية، وتحقيق توازن بين حفظ الأمن العام وصون الحقوق.

 توجيهات رئاسية بإضافة ضمانات جديدة لحماية المواطن

كشف مدبولي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بإدخال ضمانات إضافية على مشروع القانون، بما يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز حقوق المواطنين، ويجعل من القانون أداة حقيقية لتحقيق العدالة الناجزة والمنصفة.

 مدبولي: ليست المرة الأولى التي يُعاد فيها القانون بعد الموافقة عليه

وأشار رئيس الوزراء إلى أن إعادة القانون للمراجعة رغم موافقة البرلمان عليه سابقًا، يعكس اهتمام القيادة السياسية بتجويد التشريعات، وهو أمر يعزز مكانة مصر بين الدول التي تُعلي من شأن القانون.

 نصر أكتوبر المجيد ركيزة للاستقرار.. ونستكمل البناء بروح الانتصار

اختتم مدبولي كلمته بالإشارة إلى اقتراب ذكرى نصر أكتوبر المجيد، مؤكدًا أنها تُمثل رمزًا للصمود والانتصار، ومصدر إلهام في مواصلة العمل لبناء دولة قوية تحقق آمال شعبها، بقيادة سياسية رشيدة، وبرلمان وطني واعٍ.

رئيس الوزراء مدبولي أعمال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس للبرلمان بحضور رئيس الوزراء ونقيب المحامين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 1 أكتوبر

الكونجرس الأمريكي

رسميًا.. الحكومة الأمريكية تبدأ إغلاقًا جزئيًا بعد فشل الكونجرس والبيت الأبيض في التوصل لاتفاق

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء .. كم يصل سعر الكيلو؟

الزمالك

إضراب لاعبي الزمالك عن التدريبات عقب هزيمة القمة .. اعرف السبب

ابنة هبة قطب

تصدرت التريند.. 5 معلومات لاتعرفها عن ابنة هبة قطب بعد حفل زفافها

مشغولات ذهبية

110 جنيهات .. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر

مجلس الشيوخ الأمريكي

قبل منتصف الليل.. الولايات المتحدة على موعد مع إغلاق حكومي تاريخي

بيراميدز

«الغندور»: المحكمة الدولية تطلع على حيثيات بيراميدز في قضية سحب الدوري من الأهلي

ترشيحاتنا

الجامع الأزهر

في ذكرى توليه المشيخة.. قصة حياة أبو الفضل الجيزاوي شيخ الجامع الأزهر

علي جمعة

علي جمعة: النبي هو الإنسان الكامل ورحمة الله المهداة للعالمين

الدكتور محمود صديق

محمود صديق: إدراج 21 عالما أزهريا بقائمة ستانفورد يبرز قوة مصر

بالصور

بمشاركة 5 دول عربية وأجنبية.. انطلاق فعاليات مهرجان الشرقية للخيول العربية| اليوم

مهرجان الشرقية للخيول
مهرجان الشرقية للخيول
مهرجان الشرقية للخيول

النائب إيهاب رمزي لصدى البلد: قدمت تعديلا على القانون الأهم في تاريخ العدالة الجنائية وحان وقت الاعتراف بتحليل DNA في إثبات النسب

النائب إيهاب رمزي
النائب إيهاب رمزي
النائب إيهاب رمزي

إطلالة كاجوال.. بسمة بوسيل تثير الجدل بظهورها الأخير

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

تحترق خلال ثوان.. الضغط على هذا الزر في سيارات كيا يؤدي لكارثة

كيا
كيا
كيا

فيديو

كارثه فى حدائق الأهرام

الأمن يتحرى صحة تداول صور عن تسميم ونفوق 500 كلب ضال في حدائق الأهرام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

المزيد