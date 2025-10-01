مدبولي: الدولة المصرية ماضية بعزم.. والعدالة الحديثة ركيزة الجمهورية الجديدة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه يتقدم بخالص التهنئة لأعضاء مجلس النواب بمناسبة بدء دورة الانعقاد الجديدة، مشيدًا بما قدمه النواب من جهد كبير في السنوات الخمس الماضية، رغم التحديات التي واجهت الدولة المصرية، مؤكدًا أن البرلمان كان داعمًا حقيقيًا في مسيرة البناء الوطني.

تشريعات البرلمان ساهمت في تحقيق أولويات الدولة رغم التحديات

أكد رئيس الوزراء أعمال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس للبرلمان، أن مجلس النواب لعب دورًا محوريًا في إقرار تشريعات ساعدت في تحقيق الأولويات الوطنية، وسط ظروف إقليمية ودولية دقيقة، ما ساهم في تعزيز الاستقرار وترسيخ دعائم الدولة.

الدولة المصرية ماضية بعزم.. ودولة المؤسسات أساس استقرارنا

قال مدبولي، إن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز دولة القانون والمؤسسات، مشيرًا إلى أن هذا النهج يُعد ركيزة أساسية لاستمرار استقرار الوطن، وتحقيق التنمية الشاملة.

قانون الإجراءات الجنائية نقلة نوعية في منظومة العدالة

وأوضح رئيس الوزراء أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُعد من القوانين المهمة التي جاءت بعد سنوات من النقاش والحوار المجتمعي، بهدف تحديث منظومة العدالة الجنائية، وتحقيق توازن بين حفظ الأمن العام وصون الحقوق.

توجيهات رئاسية بإضافة ضمانات جديدة لحماية المواطن

كشف مدبولي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بإدخال ضمانات إضافية على مشروع القانون، بما يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز حقوق المواطنين، ويجعل من القانون أداة حقيقية لتحقيق العدالة الناجزة والمنصفة.

مدبولي: ليست المرة الأولى التي يُعاد فيها القانون بعد الموافقة عليه

وأشار رئيس الوزراء إلى أن إعادة القانون للمراجعة رغم موافقة البرلمان عليه سابقًا، يعكس اهتمام القيادة السياسية بتجويد التشريعات، وهو أمر يعزز مكانة مصر بين الدول التي تُعلي من شأن القانون.

نصر أكتوبر المجيد ركيزة للاستقرار.. ونستكمل البناء بروح الانتصار

اختتم مدبولي كلمته بالإشارة إلى اقتراب ذكرى نصر أكتوبر المجيد، مؤكدًا أنها تُمثل رمزًا للصمود والانتصار، ومصدر إلهام في مواصلة العمل لبناء دولة قوية تحقق آمال شعبها، بقيادة سياسية رشيدة، وبرلمان وطني واعٍ.