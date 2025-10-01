الرئيس السيسي: المدينة البيئية نموذج للاستثمار الأخضر والشراكة مع القطاع الخاص

في إطار التحول نحو مشروعات صديقة للبيئة، استعرض الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه اليوم مع اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد دكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، تطورات تنفيذ المدينة البيئية الجديدة التي ينشئها جهاز "مستقبل مصر" بالتعاون مع كبار المطورين العقاريين.

دعم الاستثمار البيئي

وأكد الرئيس السيسي على أهمية هذا النوع من المشروعات في تعزيز الاستثمار البيئي والمناخي، بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو التنمية المستدامة، وتحقيق المعايير البيئية في العمران الحديث.

شراكة بين الدولة والقطاع الخاص

وقال الرئيس السيسي: المدينة البيئية تمثل أحد أوجه الشراكة الناجحة بين الدولة والقطاع الخاص، وتُعد خطوة جديدة نحو تنمية عمرانية مستدامة ترتكز على التكنولوجيا النظيفة والمساحات الخضراء.