تفاصيل أحدث محمول لشركة ريلمى العالمية

أعلنت ريلمي ، عن إطلاق سلسلة هواتفها الجديدة realme 15، لتوفر مزيجًا بين الأداء القوي والسعر التنافسي، مع تجربة تصوير محسّنة، تأتي السلسلة بتقنية AI Edit Genie، التي تتيح تعديل الصور بسهولة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

realme 15 5G Pro يتميز بكاميرا ثلاثية مع مستشعر Sony IMX896 ومعالج Snapdragon 7 Gen 4 لضمان أداء سلس وتجربة استخدام مميزة.

كما يتضمن بطارية ضخمة بسعة 7000 مللي أمبيروتقنية شحن سريع بقدرة 80 واط الهاتف مزود بشاشة AMOLED منحنية بحجم 6.8 بوصة ودقة 1.5K، تدعم معدل تحديث 144 هرتزوسطوع يصل إلى 6500 نت.

أما realme 15 5G فيعتمد على مستشعر Sony IMX882 مع كاميرا بدقة 50 ميجابكسل وخاصية التثبيت البصري (OIS)، مما يجعله مثاليًا للتصوير. الهاتف مدعوم بمعالج D7300+ ووحدة معالجة رسومات 740k GPU، مع بطارية 6500 مللي أمبير وشحن سريع بقدرة 45 واط.

وتتميز الهواتف بتصميم أنيق وألوان جذابة مثل الفضي المتدفق والأخضر المخملي، مع هيكل متين بغطاء زجاجي، وتطمح سلسلة realme 15 لتلبية احتياجات المستخدمين، معززة مكانة ريلمي كأحد أبرز اللاعبين في سوق الهواتف الذكية.