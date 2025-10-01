قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس مجلس النواب: نرفض أي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني
وزير الخارجية يشارك في اجتماع قادة ميونخ بمدينة العُلا
استبعاد معلمة ضربت طالبًا بالعكاز بمدرسة في شبرا وإحالتها للتحقيق
وزير الكهرباء: لا توجد زيادة في الأسعار حتى نهاية العام
مدبولي: القيادة السياسية حريصة على قوانين تعبر عن الشعب وتليق بمصر
رئيس النواب يرد على المشككين في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
موسم سياحي واعد.. الغردقة وشرم الشيخ في صدارة الوجهات الأكثر طلبًا
وزارة التخطيط: القطاع الخاص يتصدر النمو الاقتصادي مع تراجع الاستثمارات العامة
الإحصاء: ارتفاع توقع البقاء على قيد الحياة في مصر 2025
مدبولي: قانون الإجراءات الجنائية خطوة نحو عدالة حديثة تليق بالمصريين
مدبولي: روح وطنية خالصة سادت العمل البرلماني وشرّفت تاريخ مصر التشريعي
مدبولي: ماضون بخطى ثابتة نحو تعزيز دولة القانون.. ونعمل على تحقيق توازن بين حفظ الأمن العام وصون الحقوق
تفاصيل أحدث محمول لشركة ريلمى العالمية

أحمد عبد القوى

 أعلنت ريلمي ، عن إطلاق سلسلة هواتفها الجديدة realme 15، لتوفر مزيجًا بين الأداء القوي والسعر التنافسي، مع تجربة تصوير محسّنة، تأتي السلسلة بتقنية AI Edit Genie، التي تتيح تعديل الصور بسهولة باستخدام الذكاء الاصطناعي.  

realme 15 5G Pro يتميز بكاميرا ثلاثية مع مستشعر Sony IMX896 ومعالج Snapdragon 7 Gen 4 لضمان أداء سلس وتجربة استخدام مميزة. 

كما يتضمن بطارية ضخمة بسعة 7000 مللي أمبيروتقنية شحن سريع بقدرة 80 واط الهاتف مزود بشاشة AMOLED منحنية بحجم 6.8 بوصة ودقة 1.5K، تدعم معدل تحديث 144 هرتزوسطوع يصل إلى 6500 نت.  

أما realme 15 5G فيعتمد على مستشعر Sony IMX882 مع كاميرا بدقة 50 ميجابكسل وخاصية التثبيت البصري (OIS)، مما يجعله مثاليًا للتصوير. الهاتف مدعوم بمعالج D7300+ ووحدة معالجة رسومات 740k GPU، مع بطارية 6500 مللي أمبير وشحن سريع بقدرة 45 واط.  

وتتميز الهواتف بتصميم أنيق وألوان جذابة مثل الفضي المتدفق والأخضر المخملي، مع هيكل متين بغطاء زجاجي، وتطمح سلسلة realme 15 لتلبية احتياجات المستخدمين، معززة مكانة ريلمي كأحد أبرز اللاعبين في سوق الهواتف الذكية.

