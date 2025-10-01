مش هكون كبش فداء| مديرة مدرسة بالمنوفية: المرشح المحتمل دخل أكتر من 98 مدرسة.. حاسبوا الكل

قالت سلوي شوقي، مديرة مدرسة أبو مشهور الابتدائية بمركز بركة السبع في محافظة المنوفية، إن إحالتها للتحقيق ظلم بعد تداول صور لمرشح محتمل لمجلس النواب يوزع كراسات داخل الفصول الدراسية.

وأكدت مديرة المدرسة أنها تولت إدارة المدرسة منذ مارس 2024 بتكليف من مدير الإدارة، ومنذ شهر صدر قرار رسمي بتوليها منصب مديرة مدرسة أبو مشهور الابتدائية.

وأوضحت أن المرشح دخل المدرسة من باب المشاركة المجتمعية، بصفته متبرعًا وليس كمرشح محتمل، إذ لم تبدأ الانتخابات بعد.

وأضافت أن المرشح المحتمل زار أكثر من 98 مدرسة في جميع مراكز بركة السبع، وبعلم مدير الإدارة، حيث قام بتوزيع ماكينات تصوير وطابعات وتبرعات للمدارس من إنترلوك.

وأشارت قائلة: "لابد من معاقبة الجميع وإحالتهم للتحقيق، وليس أنا فقط. أنا مش كبش فداء، فلتحاسبوا الكل من أول مدير الإدارة".

استبعاد مديرة مدرسة أبو مشهور الابتدائية

وكان الدكتور محمد صلاح، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، قد قرر استبعاد مديرة مدرسة أبو مشهور الابتدائية من عملها وإحالتها للتحقيق على خلفية تداول صور لمرشح محتمل للانتخابات مجلس النواب يوزع كراسات على طلاب المدرسة بمركز بركة السبع.

وأكد صلاح أن أي ترويج للمرشحين داخل المدارس يُعد مخالفًا للقوانين ويُحظر على جميع المشاركين في العملية التعليمية.