برلمان

مستقبل وطن: التوجهيات الرئاسية بدعم صوامع الغلال علامة مضيئة في مسيرة الجمهورية الجديدة

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أشاد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن دعم مشروعات صوامع الغلال، والتوسع في المشروعات الزراعية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص؛ لجذب المزيد من الاستثمارات، مؤكداً أن هذه الخطوات تمثل نقلة نوعية في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي.

وقال «عبد السميع»، في بيان، اليوم الأربعاء، إن توجيهات الرئيس تعكس رؤية استراتيجية بعيدة المدى تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي للمصريين، وتقليل الفجوة الاستيرادية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي أثرت على سلاسل الإمداد، موضحًا أن الاهتمام بإنشاء وتطوير صوامع الغلال؛ يسهم بشكل مباشر في تقليل الفاقد من الحبوب، والحفاظ على المخزون الاستراتيجي للقمح، وهو ما يمثل أماناً قومياً لمصر.

وأضاف أن مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي، يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، حيث يوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ويزيد من حجم الرقعة الزراعية، ويسهم في زيادة الإنتاج المحلي من السلع الاستراتيجية، مؤكدًا أن التوسع في هذا المشروع؛ يفتح آفاقاً واسعة للشراكة مع القطاع الخاص، الأمر الذي يعزز من قدرة الدولة على جذب استثمارات جديدة في قطاع الزراعة والصناعات الغذائية.

وأشار «عبد السميع» إلى أن الدولة المصرية تبذل جهوداً غير مسبوقة؛ لتحديث البنية التحتية الزراعية من خلال مشروعات الري الحديث، والتوسع في الزراعات التعاقدية، وإنشاء محاور تنموية متكاملة مثل مشروع الدلتا الجديدة، مؤكداً أن هذه السياسات تضع مصر على الطريق الصحيح لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأوضح أن حزب «مستقبل وطن» يثمن بشدة هذه التوجهيات الرئاسية، ويعتبرها نموذجاً عملياً على قيادة سياسية واعية تضع مصلحة المواطن في صدارة الأولويات، لافتاً إلى أن تعزيز التعاون مع القطاع الخاص يجسد روح الشراكة الحقيقية في بناء الوطن ويؤكد أن التنمية لا يمكن أن تتحقق إلا بتضافر جهود الدولة والمستثمرين معاً.

واختتم هاني عبد السميع بالتأكيد على أن دعم الرئيس لمشروعات صوامع الغلال والتوسع الزراعي سيظل علامة مضيئة في مسيرة الجمهورية الجديدة، حيث يؤكد أن التنمية الشاملة في مصر تسير بخطى واثقة نحو المستقبل، مشيراً إلى أن "مستقبل مصر الزراعي" هو بالفعل مشروع وطني استراتيجي يرسخ دعائم الأمن الغذائي ويضع مصر في مقدمة الدول الصاعدة على خريطة التنمية العالمية.

هاني عبد السميع مستقبل وطن محافظة البحر الأحمر الرئيس عبد الفتاح السيسي

