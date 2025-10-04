قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفد حماس يصل القاهرة اليوم لبدء المفاوضات
موسكو تشيد بـ "ويتكوف" وتعلن استعدادها دعم خطة ترامب بـ شرط وحيد
الرئيس السيسي: تعزيز الطاقة النظيفة وجذب الاستثمارات أولوية للدولة
غيابات مؤثرة في صفوف الزمالك قبل مواجهة غزل المحلة بالدوري
مليونا شخص يتظاهرون في إيطاليا من أجل غزة.. واستعدادات بإسبانيا والبرتغال
حدث تاريخي.. تفاصيل افتتاح مقبرة الملك أمنحتب الثالث بوادي الملوك بالأقصر
الرئيس السيسي يتابع مستجدات إنشاء محطات المحولات الكهربائية اللازمة لمناطق الاستصلاح الزراعي
مدبولي: تنظيم معرض تراثنا للعام السابع يؤكد اهتمام الرئيس بالحرف اليدوية
إسرائيل تجمد نشاط قوات الاحتلال في غزة وتراهن على موقف الوسطاء في القاهرة
عيار 21 يقترب من 6 آلاف جنيه.. مفأجاة في أسعار الذهب بعد خفض الفائدة
معركة المزرعة الصينية وطنطاوي.. كيف أذل المشير العدو في حرب أكتوبر
الوزراء: الرئيس السيسي وجه أن يتم الحفاظ على المنتجات اليدوية وتطويرها
ريال مدريد يواجه فياريال في تحدٍ جديد لاستعادة صدارة الدوري الإسباني

إسراء أشرف

يستضيف ريال مدريد فريق فياريال على ملعبه مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.

يأتي اللقاء في توقيت حساس لريال مدريد الذي فقد صدارة الليجا بعد خسارته في الديربي أمام أتلتيكو مدريد في الجولة الماضية، حيث تصدر برشلونة الترتيب بعد فوزه على ريال سوسييداد.

وعلى الجانب الأوروبي، استعاد الملكي ثقته بتحقيق انتصار كبير على فريق كيرات بخماسية نظيفة في دوري أبطال أوروبا، مما يعزز من آمال الفريق في العودة بقوة إلى صدارة الدوري وتحقيق الفوز على فياريال.

مهمة ريال مدريد لن تكون سهلة، إذ يقدم فياريال مستوى مميزًا هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب بعد تحقيقه خمسة انتصارات، وتعادل واحد، وهزيمة واحدة فقط حتى الآن.

وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت.. كم يصل كيلو الفراخ البيضاء؟

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

كيفية الحصول على معاش شهري ثابت لربة المنزل؟

منتخب مصر يهزم تشيلي ويتأهل لدور الـ16 بكأس العالم للشباب

الأحلام التي إذا رأيتها لا نُخبر بها أحدًا

لو شُفتها اسكت!.. 7 أحلام إذا رأيتها في المنام لا تخبر بها أحداً

سيف زاهر يكشف مفاجأة في قائمة الزمالك أمام غزل المحلة

من هو العدو الصامت في الأرز؟

التسمم البكتيري الصامت.. متى يصبح الأرز خطرًا وكيف تحمي أسرتك ؟

محافظ المنيا: الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة المرأة ضمن المبادرات الرئاسية

محافظ الدقهلية: رفع 455 طن مخلفات بمدينتي المنصورة وطلخا

تعليم بني سويف يواصل المتابعات الميدانية وانتظام الدراسة بمدارس الواسطى

كيف لا تصاب بالسرطان أبدا ؟.. السر في الميتوكوندريا

احذر.. 3 أخطاء شائعة تدمر سيارتك دون أن تنتبه

تويوتا أمام القضاء بسبب تعطل سياراتها فجأة على الطرق

فستان كاجوال .. ياسمين صبري تبهر متابعيها | شاهد

الخطيب يستمر على كرسي رئاسة النادي الأهلي

أطباء يحذرون من نوى المشمش.. خـ.ــطـر على حياتك

السادات.. ثعلب السياسة وبطل معركة التحرير

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

