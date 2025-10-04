ريال مدريد يواجه فياريال في تحدٍ جديد لاستعادة صدارة الدوري الإسباني

يستضيف ريال مدريد فريق فياريال على ملعبه مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.

يأتي اللقاء في توقيت حساس لريال مدريد الذي فقد صدارة الليجا بعد خسارته في الديربي أمام أتلتيكو مدريد في الجولة الماضية، حيث تصدر برشلونة الترتيب بعد فوزه على ريال سوسييداد.

وعلى الجانب الأوروبي، استعاد الملكي ثقته بتحقيق انتصار كبير على فريق كيرات بخماسية نظيفة في دوري أبطال أوروبا، مما يعزز من آمال الفريق في العودة بقوة إلى صدارة الدوري وتحقيق الفوز على فياريال.

مهمة ريال مدريد لن تكون سهلة، إذ يقدم فياريال مستوى مميزًا هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب بعد تحقيقه خمسة انتصارات، وتعادل واحد، وهزيمة واحدة فقط حتى الآن.