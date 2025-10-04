سيناريو غريب.. ما فرص تأهل مصر إلى دور الـ16 بكأس العالم للشباب؟

يترقب عشاق كرة القدم في مصر، حسم مصير منتخب الشباب تحت 20 سنة من التأهل إلى دور الـ16 ببطولة كأس العالم للشباب 2025، والتي تُقام في تشيلي.

يتطلب التأهل أن يحتل المنتخب المصري مركزًا متقدمًا بين الفرق التي انتهى بها المطاف في المركز الثالث ضمن مجموعاتها، حيث سيتأهل أفضل أربعة منتخبات من هذه الفئة.

مباراة مصر وتشيلي

أنعش منتخب مصر آماله في التأهل إلى دور الستة عشر ببطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عاما، بفوز قاتل على تشيلي بنتيجة 2-1، فجر اليوم السبت، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات.

تقدم فينسينت ألفاريز لاعب تشيلي، في الدقيقة 27، بينما أدرك أحمد عابدين هدف التعادل (47)، قبل أن يحرز عمر خضر هدف الفوز (90+5) بعد تسديدة رائعة لخطأ على حدود منطقة الجزاء، بعد مشادة بينه وبين محمد عبد الله على تسديد اللعبة.

ترتيب مجموعة مصر

تمكن منتخب مصر من تحقيق فوز وحيد في دور المجموعات على حساب منتخب تشيلي، وجمع ثلاث نقاط.

ومع ذلك، يحتل المنتخب المصري المركز الثالث في مجموعته، وهو الأمر الذي يجعله في حيرة حول إمكانية التأهل. لجأ الفراعنة الصغار إلى انتظار انتهاء جميع مباريات دور المجموعات لمعرفة ما إذا كانت هذه النقاط كافية لمنحهم بطاقة العبور لمرحلة خروج المغلوب.

على الرغم من تحقيقه فوزًا وحيدًا، إلا أن منتخب مصر تحت 20 سنة خسر المركز الثاني بسيناريو غريب لصالح منتخب تشيلي، رغم تساويهما في النقاط والأهداف.

يعود السبب في ذلك إلى ترتيب اللعب النظيف، حيث حصل لاعبو منتخب مصر على 6 إنذارات بينما حصل منتخب تشيلي على 5 إنذارات.

ما فرص منتخب مصر للتأهل؟

بحسب نظام البطولة، يتأهل إلى دور الـ16 أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.

وقد ضمن منتخب كوريا الجنوبية بالفعل تأهله ضمن أفضل الثوالث بعد أن جمع أربع نقاط في المجموعة الثانية، ما يزيد من صعوبة المنافسة على المقاعد المتبقية.

وفيما يلي ترتيب مجموعات كأس العالم للشباب 2025 حتى الآن:

المجموعة الثانية

في هذه المجموعة، تصدرت أوكرانيا الترتيب برصيد 7 نقاط، بينما جاء منتخب باراجواي في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، حيث تساوى مع منتخب كوريا الجنوبية بنفس الرصيد لكنه تفوق عليه بالنقاط. بنما تذيلت المجموعة برصيد نقطة واحدة.

المجموعة الثالثة

احتل منتخب المغرب صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، متفوقًا على المكسيك التي جاءت في المركز الثاني برصيد نقطتين، فيما حصدت البرازيل وإسبانيا نقطة واحدة لكل منهما.

المجموعة الرابعة

استحوذت الأرجنتين على صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، وتلاها منتخب إيطاليا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط. بينما حصل منتخب كوبا على نقطة واحدة وأستراليا على صفر من النقاط.

المجموعة الخامسة

تصدرت أمريكا المجموعة برصيد 6 نقاط، تلتها فرنسا وجنوب أفريقيا برصيد 3 نقاط لكل منهما، بينما جاء فريق كاليدونيا الجديدة بدون نقاط.

المجموعة السادسة

في المجموعة الأخيرة، أبلى منتخب كولومبيا بلاءً حسنًا واحتل المركز الأول برصيد 4 نقاط، متساويًا مع النرويج. حصلت نيجيريا على 3 نقاط بينما جاء منتخب السعودية في قاع المجموعة بدون أي نقاط.