قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يعترف للمرة الأولى: نتنياهو بالغ في حربه ضد غـ زة
عاكسها وضربها.. شاب يتعدى على فتاة وسط الشارع
نزال: خطة ترامب تؤجل الاعتراف بدولة فلسطين رغم دعم دول كبرى
كوكا يسجل الهدف الأول للأهلي في مرمى كهرباء الإسماعيلية بالدوري
خناقة في مستشفى عام.. تفاصيل هجوم أهل مريض على ممرضة أثناء عملها بسوهاج
ترامب: أبلغت نتنياهو بعدم وجود بديل عن الموافقة على اتفاق السلام
مظاهرات في مدن وعواصم عالمية تنديدا باستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
لتحقيق أقصى استفادة.. فتح بوابات خزان أسوان لتصريف مياه الفيضانا..شاهد
الوطنية للانتخابات: هدفنا الأساسي جعل اقتراع الناخب تجربة وطنية تدعو للفخر
القوات الأمنية الصومالية تُحبط هجوما إرهابيا استهدف مقرا تابعا لجهاز المخابرات
نائب وزير الصحة يتفقد عدداً من المنشآت الطبية بمحافظة دمياط
إبعدي عنها يا وليه.. رسالة عنيفة من شقيق ياسمين عبد العزيز لخبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

سيناريو غريب.. ما فرص تأهل مصر إلى دور الـ16 بكأس العالم للشباب؟

منتخب مصر للشباب
منتخب مصر للشباب
أحمد أيمن

يترقب عشاق كرة القدم في مصر، حسم مصير منتخب الشباب تحت 20 سنة من التأهل إلى دور الـ16 ببطولة كأس العالم للشباب 2025، والتي تُقام في تشيلي. 

يتطلب التأهل أن يحتل المنتخب المصري مركزًا متقدمًا بين الفرق التي انتهى بها المطاف في المركز الثالث ضمن مجموعاتها، حيث سيتأهل أفضل أربعة منتخبات من هذه الفئة.

مباراة مصر وتشيلي

أنعش منتخب مصر آماله في التأهل إلى دور الستة عشر ببطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عاما، بفوز قاتل على تشيلي بنتيجة 2-1، فجر اليوم السبت، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات.

تقدم فينسينت ألفاريز لاعب تشيلي، في الدقيقة 27، بينما أدرك أحمد عابدين هدف التعادل (47)، قبل أن يحرز عمر خضر هدف الفوز (90+5) بعد تسديدة رائعة لخطأ على حدود منطقة الجزاء، بعد مشادة بينه وبين محمد عبد الله على تسديد اللعبة.

ترتيب مجموعة مصر

تمكن منتخب مصر من تحقيق فوز وحيد في دور المجموعات على حساب منتخب تشيلي، وجمع ثلاث نقاط. 

ومع ذلك، يحتل المنتخب المصري المركز الثالث في مجموعته، وهو الأمر الذي يجعله في حيرة حول إمكانية التأهل. لجأ الفراعنة الصغار إلى انتظار انتهاء جميع مباريات دور المجموعات لمعرفة ما إذا كانت هذه النقاط كافية لمنحهم بطاقة العبور لمرحلة خروج المغلوب.

على الرغم من تحقيقه فوزًا وحيدًا، إلا أن منتخب مصر تحت 20 سنة خسر المركز الثاني بسيناريو غريب لصالح منتخب تشيلي، رغم تساويهما في النقاط والأهداف. 

يعود السبب في ذلك إلى ترتيب اللعب النظيف، حيث حصل لاعبو منتخب مصر على 6 إنذارات بينما حصل منتخب تشيلي على 5 إنذارات.

ما فرص منتخب مصر للتأهل؟

بحسب نظام البطولة، يتأهل إلى دور الـ16 أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث. 

وقد ضمن منتخب كوريا الجنوبية بالفعل تأهله ضمن أفضل الثوالث بعد أن جمع أربع نقاط في المجموعة الثانية، ما يزيد من صعوبة المنافسة على المقاعد المتبقية.

وفيما يلي ترتيب مجموعات كأس العالم للشباب 2025 حتى الآن:

المجموعة الثانية

في هذه المجموعة، تصدرت أوكرانيا الترتيب برصيد 7 نقاط، بينما جاء منتخب باراجواي في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، حيث تساوى مع منتخب كوريا الجنوبية بنفس الرصيد لكنه تفوق عليه بالنقاط. بنما تذيلت المجموعة برصيد نقطة واحدة.

المجموعة الثالثة

احتل منتخب المغرب صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، متفوقًا على المكسيك التي جاءت في المركز الثاني برصيد نقطتين، فيما حصدت البرازيل وإسبانيا نقطة واحدة لكل منهما.

المجموعة الرابعة

استحوذت الأرجنتين على صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، وتلاها منتخب إيطاليا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط. بينما حصل منتخب كوبا على نقطة واحدة وأستراليا على صفر من النقاط.

المجموعة الخامسة

تصدرت أمريكا المجموعة برصيد 6 نقاط، تلتها فرنسا وجنوب أفريقيا برصيد 3 نقاط لكل منهما، بينما جاء فريق كاليدونيا الجديدة بدون نقاط.

المجموعة السادسة

في المجموعة الأخيرة، أبلى منتخب كولومبيا بلاءً حسنًا واحتل المركز الأول برصيد 4 نقاط، متساويًا مع النرويج. حصلت نيجيريا على 3 نقاط بينما جاء منتخب السعودية في قاع المجموعة بدون أي نقاط.

منتخب مصر للشباب مباراة مصر وتشيلي ترتيب مجموعة مصر كأس العالم للشباب 2025 فرص تأهل منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نوح آدم

وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

البحيرة

وضعتها في الدولاب تحت الهدوم.. أم تتخلص من ابنتها بطريقة بشعة في البحيرة

محكمة

المشدد 6 سنوات لقائد قطار طوخ بعد ضبطه وإلزامه برد مبلغ 9.5 مليون جنيه

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت.. كم يصل كيلو الفراخ البيضاء؟

الأحلام التي إذا رأيتها لا نُخبر بها أحدًا

لو شُفتها اسكت!.. 7 أحلام إذا رأيتها في المنام لا تخبر بها أحداً

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

صورة ارشيفية

وفاة 4 شباب من قرية واحدة ببني سويف في حادث ميكروباص على الطريق الأوسطي

الوطنية للانتخابات

اليوم.. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب

ترشيحاتنا

الزكاة

ما حكم إخراج الزكاة مقدَّمًا في أول أيام السنة الهجرية؟ اعرف الحل الشرعي

الخشوع في الصلاة

كيفية الخشوع في الصلاة .. اعرف طريقة الوصول إليه

جامعة الأزهر تطلق برنامج أساسيات مهارات القيادة لأصحاب الهمم

جامعة الأزهر تطلق برنامج أساسيات مهارات القيادة للطلاب ذوي الهمم

بالصور

أقل من 100 ألف جنيه.. 5 سيارات مستعملة داخل السوق المصري ‏

السيارات المستعملة
السيارات المستعملة
السيارات المستعملة

بالرغم من التراجع الشهري.. ‏BYD‏ تحقق نمو 18.6% في مبيعات سياراتها ‏‏2025‏

شركة بي واي دي
شركة بي واي دي
شركة بي واي دي

أخبار السيارات| 400 ألف سيارة كيا معرضة لخطر الاحتراق فجأة.. و3 أخطاء شائعة تدمر سيارتك

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

تعفن الدم .. ايه هو ؟ وبيحصل ليه؟

تعفن الدم
تعفن الدم
تعفن الدم

فيديو

توقعات ليلى عبد اللطيف

إبعدي عنها يا وليه.. رسالة عنيفة من شقيق ياسمين عبد العزيز لخبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف

غرق المنوفيه

اتركوا كل شيء واخرجوا.. إنذار عاجل في المنوفية يحذر من غرق الأراضي

الخطيب

الخطيب يستمر على كرسي رئاسة النادي الأهلي

نوى المشمش

أطباء يحذرون من نوى المشمش.. خـ.ــطـر على حياتك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

المزيد