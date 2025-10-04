الإصلاح والنهضة: الحزب أعدّ خطة شاملة لدعم مرشحيه في انتخابات مجلس النواب 2025

أكد الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، على أن الحزب أعد خطة شاملة لدعم مرشحيه في انتخابات مجلس النواب 2025، تشمل إنشاء غرفة عمليات مركزية تقدم المساعدة الفنية والتنظيمية للمرشحين في مختلف المحافظات.

إدارة المؤتمرات الجماهيرية

وأوضح أن الغرفة ستعمل على متابعة الحملة الانتخابية لحظة بلحظة، وتقديم النصائح حول إدارة المؤتمرات الجماهيرية وطرق التواصل مع الناخبين، فضلًا عن دعم الحملات الإعلامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن الحزب يستفيد من خبرات سابقة لنوابه في البرلمان مثل النائبين هاني خضر وخالد الحداد، لتحويل تجاربهم إلى دليل عملي للمرشحين الجدد، مؤكدًا أن الحزب يعتمد على الكوادر الشبابية المؤهلة أكاديميًا في صياغة الرسائل الإعلامية وبرامج العمل.

وأضاف أن الحزب يمتلك أمانة سياسات قوية تعمل كـ«حكومة ظل» مصغرة تتعامل مع ملفات التعليم والصحة والخدمات العامة، وتساعد المرشحين على إعداد رؤى واقعية تشريعية وتنفيذية. وختم بالتأكيد على أن الإصلاح والنهضة يسعى لتقديم تجربة انتخابية حديثة تواكب المعايير الديمقراطية وتدعم استقرار الحياة السياسية في مصر.